به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب، مجید دهقان عضو هیئت علمی مرکز مطالعات زن با حضور در این دانشگاه، در نشست علمی «معرفی کتاب قرآن و زبان جنسیت» حاضر و به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.
در بخشهایی از مقدمه این کتاب درباره مسئله قرآن و زبان جنسیت آمده است: پرسش در باب علت مردانه بودن ادبیات متون مقدس در ادیان ابراهیمی از دیر زمان، بهویژه با توجه به موضوع خطاناپذیری متون، مطرح بوده و محققان کوشیدهاند تا برای این پرسش، جواب قانعکنندهای ارائه کنند. در خصوص قرآن کریم، این پرسش قابل طرح است که چرا زنان در اغلب خطابات الهی دیده نشدهاند و قرآن کریم عمدتاً ساختاری مذکر دارد. آیا این امر ناشی از اقتضائات ساختار زبان عربی و الگوی غالب بر آن است یا دلایل دیگری نیز بر این امر میتوان اقامه کرد؟
این نشست علمی روز پنجشنبه سیزدهم آبانماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۳ در سالن امام موسی صدر برگزار خواهد شد.
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