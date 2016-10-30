اعزام ۱۲۰ ورزشکار بسیجی همدان به اردوی راهیان نور

مهدی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام ورزشکاران همدانی به اردوهای راهیان نور اظهار داشت: طی۶ ماه نخست سال جاری ۱۲۰ بسیجی ورزشکار از استان همدان به مناطق عملیاتی غرب کشور و ارتفاعات بازی دراز و سرپل ذهاب و قصر شیرین اعزام شده اند.
وی افزود: هدف از اعزام کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی، ترویج فرهنگ مقاومت و حفظ روحیه ایثار و ایستادگی است.
رئیس سازمان بسیج ورزشکاران استان همدان بابیان اینکه ۲۰ درصد از جامعه ورزشکاران همدان در بسیج ورزشکاران فعالیت دارند، گفت: برگزاری کلاسهای حلقههای صالحین در باشگاههای ورزشی، برپایی کارگاههای آسیبشناسی فضای مجازی و شبکههای اجتماعی و برگزاری روز فرهنگ پهلوانی در باغموزه دفاع مقدس ازجمله برنامههای این مجموعه در نیمه نخست امسال بوده است.
بابایی عنوان کرد: همچنین دوره سرمربیان حلقههای صالحین سراسر کشور امسال به میزبانی همدان برگزار شد.
وی با اشاره به دیگر اقدامات بسیج ورزشکاران استان همدان بیان کرد: کارگاه اخلاق در ورزش با حضور ۳۲۰ نفر از مربیان ورزشی استان همدان و با حضور اساتیدی از بسیج ورزشکاران کشور و وزارت ورزش و جوانان در همدان برگزار شد.
رئیس سازمان بسیج ورزشکاران استان همدان عنوان کرد: مراسم یادبود سردار شهید علیرضا شمسیپور نیز با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان همدان برگزار و دیدار خانوادههای شهدای ورزشکار و شهدای مدافعان حرم در برنلمه این سازمان بوده است.
