۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۵۷

رئیس سازمان بسیج ورزشکاران استان همدان عنوان کرد:

اعزام ۱۲۰ ورزشکار بسیجی همدان به اردوی راهیان نور

همدان- رئیس بسیج ورزشکاران استان همدان گفت: طی نیمه نخست سال جاری ۱۲۰ ورزشکار بسیجی از مناطق عملیاتی غرب کشور بازدید کرده‌اند.

مهدی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام ورزشکاران همدانی به اردوهای راهیان نور اظهار داشت: طی۶ ماه نخست سال جاری ۱۲۰ بسیجی ورزشکار از استان همدان به مناطق عملیاتی غرب کشور و ارتفاعات بازی دراز و سرپل ذهاب و قصر شیرین اعزام شده اند.

وی افزود: هدف از اعزام کاروان‌های راهیان نور به مناطق عملیاتی، ترویج فرهنگ مقاومت و حفظ روحیه ایثار و ایستادگی است.

رئیس سازمان بسیج ورزشکاران استان همدان بابیان اینکه ۲۰ درصد از جامعه ورزشکاران همدان در بسیج ورزشکاران فعالیت دارند، گفت: برگزاری کلاس‌های حلقه‌های صالحین در باشگاه‌های ورزشی، برپایی کارگاه‌های آسیب‌شناسی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و برگزاری روز فرهنگ پهلوانی در باغ‌موزه دفاع مقدس ازجمله برنامه‌های این مجموعه در نیمه نخست امسال بوده است.

بابایی عنوان کرد: همچنین دوره سرمربیان حلقه‌های صالحین سراسر کشور امسال به میزبانی همدان برگزار شد.

وی با اشاره به دیگر اقدامات بسیج ورزشکاران استان همدان بیان کرد: کارگاه اخلاق در ورزش با حضور ۳۲۰ نفر از مربیان ورزشی استان همدان و با حضور اساتیدی از بسیج ورزشکاران کشور و وزارت ورزش و جوانان در همدان برگزار شد.

رئیس سازمان بسیج ورزشکاران استان همدان عنوان کرد: مراسم یادبود سردار شهید علیرضا شمسی‌پور نیز با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان همدان برگزار و دیدار خانواده‌های شهدای ورزشکار و شهدای مدافعان حرم در برنلمه این سازمان بوده است.

