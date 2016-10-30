دانشگاه جامع علمی کاربردی زنجان ظرفیت تحصیل ۲۷ هزاردانشجو را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا پیرایش ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: رسالت دانشگاه علمی _کاربردی تربیت تکنسین و کارشناس منتهی در موارد خاص می باشد.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه علمی کاربردی یکی از زیر مجموعه های وزارت علوم و تحقیقات است، خاطر نشان کرد:ماموریت و رسالت این دانشگاه، پرورش نیرو های مهارتی و حرفه ای در زیر مجموعه های صنعت، مدیریت وخدمات اجتماعی، فرهنگ وهنر و کشاورزی است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد زنجان، از وجود ۱۴۷ رشته در مقطع کاردانی و ۸۲ کد رشته در مقطع کارشناسی در سال ۹۵ خبر داد و افزود:از این مجموع ۴۹ درصد دانشجویان در بخش صنعت، ۳۴ درصد دربخش مدیریت وخدمات اجتماعی، ۱۴ درصد فرهنگ و هنر و ۲ درصد در بخش کشاورزی مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: ۲۲۹ کد و محل رشته در سال ۹۵ اقدام به پذیرش دانشجو در واحد استان زنجان پیش بینی شده است.

پیرایش افزود: تعداد دانشجویان در حال تحصیل این دانشگاه در حال حاضر ۱۰ هزار ۷۰۰ نفر است که با مجموع آمار ثبت‌نامی‌های جدید و نیز تکمیل ظرفیت کارشناسی که از چهارم آبان ماه آغاز شده و تا ۱۹ آبان ادامه پیدا می‌کند این تعداد به ۱۱ هزار و ۵۰۰ دانشجو می‌رسد که از این میان ۲۹ درصد را بانوان و ۷۱ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.