آموزش هدفمند در سازمان ها ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان، حجتالاسلام نورالله ولی نژاد در دوره آموزشی رفتار سازمانی ویژه مدیران پایه استانهای خراسان شمالی، سمنان و گلستان گفت: آموزش یکی از مؤلفههای محور توسعه است و کشورهایی که رشد و برتری خوبی دارند، کشورهای آموزشدیدهای هستند.
وی با بیان اینکه همه انسانها نیاز به آموزش دارند و این ویژگی دانش است، افزود: همواره انسانها نیاز به بازآموزی دارند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان این که آموزش و زندگی دو اصل هستند که هیچگاه از یکدیگر جدا نخواهند شد، اظهار کرد: امروز بشر به این نتیجه رسیده است که کسب دانش، منحصر به زمان خاصی نیست.
عضو شورای فرهنگ عمومی گلستان افزود: دانش نقش بسیار مهمی در بهبود و کیفیت دارد و منابع انسانی سرنوشت جامعه را مشخص میکند.
مدیر کل تبلیغات اسلامی گلستان اضافه کرد: به موازات تغییرات و دگرگونی در جامعه کسب علم و دانش ضروری و لازم است.
وی افزود: هرچه دانش و مهارت کارکنان با نیازهای جامعه و پیشرفتهای علمی، تغییرات فنآوری هماهنگی و انطباق بیشتری داشته باشد درجه اطمینان از موفقیت فرد و سازمان بالاتر میرود.
ولی نژاد با بیان اینکه در زمان کار بین سیستم و همکاران نیاز به همسویی است و این یک ضرورت است، گفت: این همسویی نیاز به یک آموزش برای هماهنگی دارد و گامها را باید باهم برداشت و اهداف را همگامسازی کرد تا به یک مقصد مطمئن رسید.
