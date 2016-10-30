۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۱۹

۲۱ آبان در مالزی؛

تیم ملی فوتبال ایران به مصاف گینه نو می‌رود

تیم ملی پاپوا گینه نو به عنوان حریف تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران پیش از بازی با سوریه انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و طبق اعلام دپارتمان تیم ملی فوتبال، با توجه به تایید مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، توافق نهایی برای انجام بازی برابر تیم ملی فوتبال پاپوا گینه نو انجام شده و تاییدیه فدراسیون فوتبال مالزی به منظور میزبانی از این بازی نیز اخذ شده است.

در خواست‌های رسمی به فیفا و ای.اف.سی ارسال شده و به این ترتیب این بازی در تاریخ ۲۱ آبان به میزبانی مالزی برگزار خواهد شد.

پیش از این قرار بود تیم ملی فوتبال ایران با تایلند بازی کند که این بازی به خاطر درگذشت پادشاه این کشور لغو شد. بازی ایران با عراق و سنگاپور هم نهایی نشد تا در نهایت گینه نو حریف شاگردان کی روش شود.

