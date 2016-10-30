نتایج دوومیدانی در المپیک راضی کننده نبود/ باید درآمدزایی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیهانی در نشست خبری امروز ظهر این فدراسیون گفت: تیم جدید فدراسیون دو و میدانی کار خود را از ۱۸ مهرماه سال ۹۴ با ابلاغ دکتر گودرزی آغاز کرد. برنامه های کلی ما با توجه به اعتماد مجمع مشخص بود، مجمعی که در یک انتخابات پرحاشیه به من رای اعتماد داد و تکلیفی را برای من مشخص کرد.

وی افزود: موضوع تغییرات ساختاری در فدراسیون، کسب سهمیه المپیک، جذب حامی مالی و استعدادیابی از جمله برنامه های مهم فدراسیون دو و میدانی بود. علاوه بر این کسب کرسی های آسیایی، توجه به هیات های استانی و هدفمند کردن نظام پرداخت پاداش به ورزشکاران و برگزاری مسابقات نیز از دیگر اولویت های ما بود اما مهمترین کاری که داشتیم کسب سهمیه المپیک ۲۰۱۶ ریو بود. ما دقیقا ۱۰ ماه برای کسب این سهمیه زمان داشتیم (از ۱۸ مهر تا ۱۸ مرداد) و باید تیم دو و میدانی ایران را در این خصوص ساماندهی می‌کردیم.

کیهانی با اشاره به تغییر رکوردهای ورودی المپیک ریو توسط فدراسیون جهانی گفت: فدراسیون جهانی ورودی برای المپیک ریو را نسبت به دوره های گذشته تغییر داد و ورزشکاران تنها با کسب سهمیه A فرصت حضور در برزیل را داشتند. پس از این تغییر و با این شرایط هدف گذاری ما کسب ۵ یا ۶ سهمیه بود.

وی ادامه داد: البته در مصاحبه های من هم که مشاهده کنید عنوان کردم که هدف فدراسیون دو و میدانی کسب هشت سهمیه است و اگر بتوانیم به ۱۰ سهمیه المپیک برسیم اتفاقی رویایی افتاده است. نخستین کاری که انجام دادیم ساماندهی به وضعیت احسان حدادی بود. از ۱۸ مهر تا ۷ آبان موفق شدیم مربی احسان حدادی را به ایران بیاوریم. با ماساژور وی هم قراردادی امضا شد و حدادی کار خود را از هفتم آبان ماه آغاز کرد. علاوه بر آن ساماندهی در خصوص ورزشکاران دیگر از جمله تفتیان، قاسمی و رجبی انجام شد و ما موفق شدیم به هدف رویایی خود که کسب ۱۰ سهمیه المپیک بود، دست پیدا کنیم.

نتایج المپیک ریو در همه ابعاد راضی‌کننده نبود

رئیس فدراسیون دو و میدانی در خصوص نتیجه این رشته در المپیک ۲۰۱۶ گفت: نتایج دو و میدانی در این دوره از بازی های المپیک در همه ابعاد راضی کننده نبود. برخی از ورزشکاران اسیر حوادث شدند و احسان حدادی نیز به دلیل مصدومیت نتوانست نتیجه ای را که مدنظر بود به دست آورد.

وی در خصوص تشکیل سازمان تیم های ملی و استفاده از برخی چهره های مسن و باتجربه گفت: هیچ وقت نمی شود تغییرات صددرصدی ایجاد کرد. در جایی که کسی بتواند به ما کمک کند موضوع سن مطرح نیست. ما علاوه بر این انجمن پیشکسوتان دو و میدانی را نیز راه اندازی کردیم که فکر می کنم اتفاق خوبی باشد.

کیهانی در خصوص لیگ باشگاه های دو و میدانی عنوان کرد: اگر می گوییم در بخش باشگاه ها در ۲۰ متر اول هستیم موضوع به صورت مطلق نیست. از زمان اولین دوره باشگاه ها تا امروز چیزی بیش از ۲۰ سال گذشته است و ما در بحث برگزاری لیگ نتوانستیم به سطحی برسیم که اهداف ورزش دو و میدانی در بخش آن بود. فدراسیون دو و میدانی تنها در یک طرف این قضیه است، البته ایراداتی به فدراسیون وارد است اما تلاش می کنیم برای برگزاری مسابقات در سال آینده برنامه ریزی خوبی داشته باشیم.

وی با اشاره به دلایل تعویق لیگ باشگاه های دو و میدانی تصریح کرد: از آذر ماه سال گذشته با باشگاه های مختلف صحبت کردیم، از آنجایی که زمان آغاز مسابقات لیگ دو و میدانی با سال مالی باشگاه ها مغایر بود، در دو مرحله لیگ دو و میدانی به علت درخواست باشگاه نفت به تعویق افتاد. فکر می کنم مشکل اصلی ما نظام باشگاه داری است و باید فکری به حال این نظام در همه رشته های ورزشی کرد.

حدادی تمام زحماتش را در المپیک ریو کشید

وی با اشاره به مجدد به نتایج دو و میدانی کاران ایرانی در المپیک ریو ادامه داد: نتایج ما در ریو در دو بخش تقسیم بندی می شود، یک موضوع کسب سهمیه المپیک بود که در این مرحله موفق بودیم ولی در موضوع کسب نتیجه تعدادی از ورزشکاران ما ضعیف ظاهر شدند و البته برخی مانند تفتیان، زورآوند، مرادی و قلعه نویی عملکرد قابل قبولی داشتند. حدادی نیز تمام زحماتش را کشید و فدراسیون هر کاری از دستش برمی آمد برای وی انجام داد ولی با توجه به آسیب دیدگی که وی داشت نتیجه مطلوب محقق نشد.

کیهانی در خصوص دلایل عدم کسب نتیجه مطلوب در المپیک ریو گفت: یکی از دلایل این بود که افق آرزوی ورزشکاران دو و میدانی در المپیک بود. نوع نظارت و تمرین ملی پوشان و تغییر مدیریت در فدراسیون در دو سال گذشته از دیگر عوامل عدم کسب نتیجه بود. همچنین برخی از ورزشکاران ما در روزهای پایانی فرصت کسب سهمیه به این مهم دست پیدا کردند و بنابراین از نظر جسمی کمی ضعیف بودند.

رئیس فدراسیون دو و میدانی در پاسخ به سوالی در خصوص جای خالی ایران در کرسی های بین المللی گفت: از سال گذشته رایزنی هایی را شروع کردیم و در یکی از مسابقات با رئیس کنفدراسیون آسیا ملاقات کردم و اعتراضم را به وی اعلام کردم که چرا کشور ما در تصمیم گیری های آسیا جایگاهی ندارد. فکر می کنم در آینده اتفاقات خوبی بیفتد و در حال حاضر نیز ما به کنگره فدراسیون جهانی دو و میدانی دعوت شده ایم.

نظام پرداخت حقوق به ورزشکاران هدفمند شد

کیهانی در خصوص تصمیم فدراسیون برای قطع شدن حق الزحمه قهرمانان این رشته گفت: نظام پرداخت حقوق به ورزشکاران را هدفمند کرده ایم. بهتر است با یک مثال موضوع را روشن کنم این نظام پرداخت حقوق در سال ۹۴ به صورت کامل انجام شد و دو و میدانی ایران در رقابت های قهرمانی آسیا دو برنز به دست آورد. این یعنی یک سوم اعتبارات فدراسیون دو و میدانی که باید به شکل هدفمند در استان ها هزینه شود به شکل غیرهدفمند در میان ورزشکاران توزیع می شود.

وی افزود: بنابراین تصمیم گرفتیم تا با قطع برخی حق الزحمه غیرهدفمند پاداش هایی را برای ورزشکاران در نظر بگیریم. با این حساب پاداش ۵۰ میلیونی برای طلای رقابت های قهرمانی ۲۰۱۷ آسیا، ۳۰ میلیون تومان برای نقره و ۲۰ میلیون تومان برای برنز در نظر گرفتیم.

برای موفقیت باید از داخل فدراسیون درآمدزایی کنیم

کیهانی در خصوص بودجه فدراسیون دو و میدانی گفت: از نظر بودجه ای رشد قابل قبولی داشته ایم و آنچه به سایر فدراسیون ها داده می شود به ما نیز ارائه می گردد معتقدم برای موفقیت باید درآمدزایی را از داخل فدراسیون آغاز کنیم و نمی شود همیشه منتظر کمک های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک باشیم.

وی در خصوص میزان کمک مالی اسپانسر به این فدراسیون گفت: یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان کمک مالی دریافت کرده ایم و تفاهم نامه یک میلیاردی دیگری برای توسعه مجموعه آفتاب انقلاب در پیش داریم. ما با همین منابع المپیک را بدون مشکل پشت سر گذاشتیم این در حالی بود که روزی که فدراسیون دو و میدانی را تحویل گرفتم بدهی جاری ۶۶۰ میلیون تومان بود و امروز این بدهی به کمتر از ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است.

کیهانی در خصوص آخرین شرایط احسان حدادی عنوان کرد: حدادی از مصدومیتی رنج می برد که باید عمل جراحی آن سال گذشته انجام می شد ولی با برخی تشخیص های پزشکی این عمل به بعد از المپیک موکول شد و وی دوباره تمرینات خود را آغاز خواهد کرد.

کیهانی در خصوص عضویت فردی در سازمان تیم های ملی که سابقه دوپینگ نیز داشته، گفت: این ورزشکار ۱۲ سال در اوکراین فعالیت کرده است و هم از نظر فنی و هم اقتصادی می تواند کمک خوبی به ما کند. البته همانطور که می دانید ما در بخش دوپینگ توجه ویژه ای داریم و کلاس های توجیهی فراوانی برای ورزشکاران ترتیب می دهیم.

رئیس فدراسیون دو و میدانی با تاکید بر اینکه درهای تیم ملی به روی همه باز است، گفت: از همه ورزشکاران حمایت می کنیم البته اولویت ما کسب مدال و موفقیت است. مریم طوسی و لیلا رجبی نیز به تیم ملی دعوت می شوند و امکانات بر حسب اولویت و رکوردها برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.

وی در خصوص کمپانی و فصیحی نیز عنوان کرد: از نظر ما این دو ورزشکار، ورزشکارانی استانی هستند و بیشتر باید از هیات های استانی در خصوص حمایت از آنها سوال پرسیده شود. برای حضور در تیم ملی شرایط خاصی مدنظر است و اولویت ما کسب مدال در رقابت های قهرمانی آسیاست.

کیهانی با اشاره به تلاش برای جذب مربی در دوهای سرعت عنوان کرد: اگر قرار باشد مربی دوهای سرعت به ایران بیاید فقط برای تفتیان نیست.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه بعد از یک سال و یک ماه حضور در فدراسیون دو و میدانی از عملکرد خودتان راضی هستید، گفت: جا برای کار کردن خیلی زیاد است. در برخی موارد مثل تغییر ساختار، تغییر نگرش قدم های خوبی برداشته شد اما به هر حال به طور کامل از عملکرد خودم راضی نیستم. البته فکر می کنم ارکان بالادستی از این عملکرد راضی باشند.