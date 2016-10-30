نشست «مفهوم پیشرفت در فلسفه جدید اروپایی» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه از نشست های اندیشه ورزی یکشنبه ۱۵ آبان از ساعت ۱۵ تا ۱۷ با حضور حداد عادل استاد فلسفه دانشگاه تهران و رئیس فرهنگستان زبان ادب فارسی در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می شود.

موضوع گفتگوی این نشست «مفهوم پیشرفت در فلسفه جدید اروپایی» است. در خلاصه سخنرانی پنین آمده است: وقتی می گوییم پیشرفت قاعدتا مقصودمان این است که از میان همه راه ها و جهت ها، یک راه را مطلوب می دانیم که حرکت در آن راه و در آن جهت «پیشرفت» محسوب می کنیم. در فلسفه جدید اروپایی، به ویژه در قرن نوزدهم و بالاخص در فلسفه پوزیتویستی اوگوست کنت؛ مفهوم «پیشرفت» در ترجمه progress مفهومی مهم و برخاسته از مبانی فلسفی مشخص بوده است.

آگاهی از این معنا و مفهوم می تواند در نیل به یک خودآگاهی نسبت مفهوم پیشرفت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت موثر باشد.