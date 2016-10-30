به گزارش خبرنگار مهر، برگزارکنندگان این نمایشگاه پیش از این اعلام کرده بودند که چون نمایشگاه تخصصی پخش و فروش کتاب اولین دوره خود را تجربه می‌کند، تمهیدی اندیشیده‌اند تا اولین ثبت‌نام‌کننده که به نوعی آغازگر نمایشگاه به شمار می‌رود، جایزه ویژه‌ای دریافت کند.

پیگیری خبرنگار مهر نشان داد از آنجا که مراجعه زیادی در آغاز ثبت‌نام صورت گرفته و دو ثبت‌نام‌کننده با فاصله زمانی ۵ ثانیه در سایت عضو شده و فرآیند ثبت نام خود را آغاز کرده‌اند، این نمایشگاه جایزه ویژه خود را به هر دو اعطاء خواهد کرد که عبارتند از:

۱- «مرکز پخش ناشران» که سهامداران آن نشر چشمه، نشر الگو، نشر خیلی‌ سبز، نشر ابوعطا و نشر آوند دانش هستند و به مدیریت سیدرفیع جواهری در زمینه پخش و توزیع کتاب فعالیت دارد. ۲- فروشگاه «کتابفروشی» که در لواسانات و به مدیریت دانا خواجوی فعالیت می‌کند.

این جایزه شامل ۵۰ درصد تخفیف در مبلغ اجاره غرفه است. غرفه‌های نمایشگاه حداقل در بلوک‌های ۹ متری قابل درخواست است و جزئیات مراحل ثبت‌نام، واجدین شرایط، مبلغ اجاره غرفه، فرم‌های ثبت‌ نام و سایر اطلاعات مورد نیاز، در جزوه اطلاعات و مقررات نمایشگاه بیان شده که متن کامل آن از طریق سایت نمایشگاه به نشانی www.dsbf.ir و کانال تلگرام نمایشگاه به نشانی https://telegram.me/DSBFair قابل دسترسی است.

اولین نمایشگاه تخصصی پخش و فروش کتاب با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، مشارکت مصلای تهران و حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همزمان با هفته کتاب از ۲۴ تا ۲۸ آبان ماه در شبستان مصلای امام خمینی(ره) تهران برگزار می‌شود.