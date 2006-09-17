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۲۶ شهریور ۱۳۸۵، ۱۰:۱۴

جلال ذوالفنون :

نگاه به موسيقي بايد اصلاح شود

نگاه به موسيقي بايد اصلاح شود

انحصاري برخورد كردن با موسيقي، تحميل محدوديت از سوي ناآگاهان در عرصه موسيقي و فدا شدن كيفيت آثار موسيقي به جاي كميت در رسانه ها باعث تضعيف موسيقي ايران در طول سالهاي متمادي شده است.

به گزارش خبرنگار موسيقي مهر،جلال ذوالفنون آهنگساز ونوازنده سه تار در كنسرت اخيرش كه در تالار انديشه حوزه هنري برگزار شد؛ به آسيب شناسي وضعيت فعلي موسيقي در ايران پرداخت وگفت : يكي از نكاتي كه باعث آسيب پذير شدن موسيقي در ايران شده عدم آكادميك شدن موسيقي در ايران است درحالي كه آكادميك شدن موسيقي مي تواند در جهت رشد وتوسعه فرهنگ موسيقي در ايران كمك بسزايي بكند؛چراكه موسيقي علاوه بر سرگرم كردن مخاطب ،در تربيت ذهن مخاطبانش نقش فوق العاده اي دارد وبايد نگاه مردم به موسيقي اصلاح شود.

اين سه تار نواز در ادامه وجود مخاطب فرهيخته را ازعوامل سازنده موسيقي فاخر وارزشمند دانست وگفت:موسيقي خوب را شنونده  فرهيخته ونويسنده خوب را كتاب خوان خوب پرورش مي دهد.

اين آهنگسازدر ادامه به توجه مردم به محتوا و وجه فرهنگ ساز موسيقي اشاره كرد وگفت:خوشبختانه مردم ما به شهرت هاي كاذب وكميت هاي گول زنك توجه چنداني ندارند،موجي از ناآگاهي در مخاطبين موسيقي پيدا شده كه به راحتي نبايد از آن گذشت وبايستي اين فضا را تقويت كرد.

کد مطلب 381025

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