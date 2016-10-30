به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی در نشست خبری این تیم قبل از دیدار برابر بادران تهران از مرحله یک شانزدهم جام حذفی فوتبال کشور گفت: ما در دور اول جام حذفی برابر تیم بادران نوین قرار گرفتیم و توانستیم این تیم را شکست داده و در دیدار یک شانزدهم مجدداً به بادران الف برخورد کردیم که در لیگ دست اول است و باید فردا در مقابل این تیم بازی کنیم که از یک مربی بسیار کارکشته به نام میثاقیان سود می‌برد و با شناختی که من از این تیم دارم، بادران بسیار هماهنگ ظاهر می‌شود و با توجه به جوان بودن این تیم می‌تواند برای هر تیمی دردسرساز شود.

وی تأکید کرد: ما به دنبال این هستیم تا بتوانیم با پیروزی در مقابل بادران به مرحله بعدی جام حذفی صعود کنیم و هدفگذاری ما این است که بتوانیم با توجه به اینکه راه رسیدن به قهرمانی در جام حذفی به مراتب آسانتر از لیگ است، به قهرمانی در جام حذفی رسیده و خود را در لیگ قهرمانان آسیا ببینیم.

سرمربی تیم فوتبال سایپای تهران در پاسخ به این پرسش که آیا هدف شما تنها قهرمانی در جام حذفی است؟ گفت: باید بپذیریم که در جام حذفی با چهار یا پنج بازی هر تیم می‌تواند قهرمان شود و این به مراتب از قهرمانی در لیگ راحت‌تر است زیرا در لیگ برتر همه تیم‌ها راه دشواری در پیش دارند و کار برای همه سخت است و رسیدن به قهرمانی در لیگ برتر شرایط خاص خود را می‌طلبد.

فرکی در پاسخ به این پرسش که سایپا بازی‌های خوبی از خود ارائه می‌دهد اما آیا موافق هستید که یک تمام‌کننده ندارد؟ گفت: متاسفانه این معضلی است که گریبان تیم ما را گرفته و ما می‌توانستیم بازی خوبی را در لیگ با پیروزی به پایان برسانیم که نبود یک تمام‌کننده برای ما دردسرساز شد و همین مسئله باعث شد تا در حال حاضر در رده چهاردهم جدول باشیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم در نیم فصل و با گرفتن بازیکنان مورد نظرمان، این مشکل را برطرف کرده و خود را به صدر جدول نزدیک کنیم.

سرمربی تیم فوتبال سایپای تهران در پاسخ به این پرسش که آیا تعطیلی ۲۴ روزه لیگ می‌تواند کمک مفیدی برای شما باشد یا خیر؟ گفت: این وقفه هم مفید است و هم مضر؛ مفید از آن جهت که می‌توانیم بر روی معضل گلزمانی‌مان کار کنیم اما مضر از آن جهت که بازیکنان از کوران مسابقات خارج می‌شوند و این تعطیلی‌ها بازیکنان را دچار فرسودگی و حتی آسیب‌دیدگی‌ می‌کند و به نظر من در کل تعطیلات به ضرر فوتبال ما تمام شده و تیم‌ها را از شرایط خوبی که دارند، دور می‌کند.

فرکی تصریح کرد: البته برای تیم‌هایی که در جام حذفی حضور دارند، باز هم به مراتب شرایط بهتر است زیرا بار دیگر می‌توانند در مسابقات رسمی حضور داشته باشند و آمادگی خود را نگه دارند.

وی در پاسخ به این پرسش که صدر مدیران فوتبال ایران کم است و آیا به شما اولتیماتوم داده‌اند یا خیر؟ گفت: برعکس آن چیزی که فکر می‌کنیم مدیران باشگاه هیچ اولتیماتومی به من نداده و از من حمایت کردند و این حمایتشان را حتی در رسانه‌ها نیز اعلام کردند و نمی‌دانم چرا یک عده فقط به دنبال این هستند که در خصوص اولتیماتوم به حسین فرکی صحبت کنند.

سرمربی تیم فوتبال سایپای تهران در پایان خاطرنشان کرد: هرگز به من اولتیماتومی داده نشده است و انشاءالله تلاش می‌کنیم با حمایت مسئولان در نیم فصل بازیکنانی را جذب کنیم که از کیفیت خوبی برخوردارند اما از آنها بازی گرفته نشده است.