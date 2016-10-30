رسول جعفرزاده، سایکلتوریست (دوچرخهسوار مسافر) اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حرکت خود در رکابزنی ایران اظهار داشت: سفر من از اصفهان آغاز شد و در دو ماه اخیر، استانهای یزد، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، مازندران، گیلان، اردبیل، آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، کرمانشاه، لرستان، خوزستان را طی کردهام.
وی با بیان اینکه تا کنون بیش از ۵ هزار کیلومتر از مرزهای ایرانزمین را رکابزدهام، پیرامون دلایل این حرکت ورزشی خود گفت: یکی از اهداف اساسی من آن است که دور ایران را با دوچرخه دور بزنم و اعلام کنم ما باید به هر روش ممکن، زمین و محیط زیست خود را حفظ کنیم.
این دوچرخهسوار اصفهانی تصریح کرد: من در طول مسیر تلاش میکنم که پیام فرهنگی و زیستمحیطی خودر ا به مردم ارائه دهم و در طول مسیر، ضمن بازدید از آثار تاریخی استانهای مختلف، در تلاش برای تعامل با مردم هستم تا پیام خود را به آنها منتقل کنم.
جعفرزاده افزود: دیدار با شاعران، هنرمندان، پیشکسوتان ورزشی و دیگر بزرگان استانهای کشور نیز از دیگر برنامههای این سفر من به شمار میرود که بازخوردهای بسیاری به دنبال داشته است.
وی ادامه داد: پیشنهاد من به مردم آن است که هرطور شده، در راستای حفظ محیط زیست اقدام کرده و برای جلوگیری از آلودگی آن اقدام کنند. مردم با جلوگیری از آشغال ریختن، حفظ پوشش سبز زمین، ممانعت از بریده شدن درختان و جلوگیری از آلودگی آب و خاک، میتوانند در این زمینه همراه باشند.
این دوچرخهسوار اصفهانی با اشاره به شروع فعالیت خود در این زمینه ادامه داد: من سفر خود را از روز ۸ شهریور و با رکابزنی به سمت مشهد مقدس آغاز کردم و در حال حاضر بیش از ۵ هزار کیلومتر از مسیر اطراف ایران را با در نوردیدن شهرهای مختلف، رکاب زدم.
وی با بیان اینکه هدف اصلی من، تلاش برای حفظ زمین به عنوان یک سرمایه اصلی و ماندگار بود، تصریح کرد: پیشبینیها بر آن است که تا پایان سفر من مسیری در حدود هشت هزار کیلومتر را رکاب زده شود.
جعفرزاده با اشاره به شعار انتخابیاش برای این حرکت ورزشی و زیستمحیطی تصریح کرد: این حرکت، یک حرکت خودجوش و مردمی به شمار میرفت و من با انتخاب شعار «ما همه مسئولیم و آینده زمین در دستان ماست»، تلاش کردم که پیام خود را به همه مردم ایران برسانم.
وی با بیان اینکه پیشبینی میکنم این سفر حدود چهار ماه به طول انجامد، گفت: امیدوار هستم که این موضوع، زمینه بیشتری برای ارتباط با مردم و رساندن این پیام زیستمحیطی به آنها فراهم کند.
دوچرخهسوار اصفهانی افزود: در این سفر علی چمی از سنندج و مجید علیمردانی نیز از اهواز به همراهی من برای رساندن پیام زیستمحیطی و فرهنگیام پرداختند.
نظر شما