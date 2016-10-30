فرصت های شغلی برابر باید در اختیار بانوان قرار بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیده فرانک موسوی ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای اشتغال خوزستان اظهار کرد: جای خرسندی است که در شورای اشتغالی که عضو هم نبودیم امروز کمیته داریم. باید فرصت های برابر شغلی در اختیار بانوان قرار بگیرد و واحد کاریابی با رویکرد اشتغال بانوان هم وارد کار شود.

وی افزود: باید به سمت و سویی برویم که نگاه های کاریابی بانوان را تشکیل دهیم و برنامه ریزی های مختلفی برای اشتغال بانوان داریم که در صورت تصویب در این شورا آنها را به صورت منظم پیگیری می کنیم.

سرپرست اداره‌ کل امور بانوان و خانواده استانداریخوزستان تصریح کرد: تشکیل کمیته اشتغالزایی بانوان برای داشتن نگاه توأم با انصاف است و در خیلی از زمینه های اشتغالزایی بانوان نسبت به مردان استان عادلانه نیست.

کیخسرو چنگلوایی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در ادامه عنوان کرد: حداقل ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات امسال از صندوق توسعه ملی برای مکانیزاسیون پرداخت کردیم. این تسهیلات خیلی در افزایش تولیدات تأثیر دارد و باید نسبت به آن توجه ویژه ای داشت.

جذب نیرو صرفا از طریق کاریابی ها

معاون تعاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان نیز گفت: در جلسه قبل مقرر شد تا چهار کمیته زیرمجموعه کارگروه تشکیل شود. توسعه اشتغال بانوان، روستایی، ارزیابی بازار کار و هدفمندکردن آموزش ها در راستای بازار کار این کمیته ها هستند.

رضا میرانی بیان کرد: این کمیته ها تصمیم گیرنده نبوده و تصمیم ساز هستند تا اعضای شورا نسبت به مصوب کردن تصمیمات آنها اقدام کنند.

وی اضافه کرد: استاندار خوزستان بر اساس یک دستورالعمل اعلام کرد تا تمام دستگاه ها باید از طریق کاریابی ها اقدام به جذب نیرو کنند.