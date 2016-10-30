به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی، طی حکمی از سوی رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور علیرضا رضوانی به عنوان مدیرکل زندان های استان گلستان معرفی شد. با توجه به بازنشستگی محمود امینی، اصغرجهانگیر طی حکمی علیرضارضوانی به عنوان مدیرکل زندان های استان گلستان منصوب نمود

در حکم انتصاب مدیرکل زندان های استان گلستان بر اهمیت توجه به اصلاح و تربیت زندانیان، فراهم نمودن بستر لازم برای بازگشت زندانیان به زندگی شرافتمندانه و مراقبت های بعد از خروج به عنوان وظایف اساسی زندانبانی اشاره شده است.

همچنین در این حکم بر همکاری و تعامل با مراجع قضایی در راستای سیاست های ابلاغی رئیس قوه قضاییه مبتنی بر رهنمودهای مقام معظم رهبری«مدظله العالی» تاکید شده است.

قرار است روز دوشنبه طی مراسمی با حضور رئیس سازمان زندان ها و مقامات قضایی و اجرایی استان، مدیرکل زندان های استان گلستان معرفی و از خدمات محمود امینی تجلیل به عمل آید.