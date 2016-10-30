به گزارش خبرنگار مهر، کنگره ملی ۲۳۰۰ شهید خمینی‌شهر در اصفهان به مدت چهار روز در حال برگزاری است و در سومین روز از این اجلاسیه یادواره شهدای روحانی شهرستان خمینی‌شهر با سخنرانی آیت الله طباطبایی نژاد، امام جمعه اصفهان در حوزه علمیه جوادالائمه از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه برگزار می‌شود.

برپایی همایش گرامیداشت شهدای اصغرآباد همراه با سخنرانی امیر پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش در شهر اصغرآباد و برگزاری اختتامیه جشنواره شعر سراسری «رهاتر از پرواز» با حضور اساتید و شعرای کشوری در حسینیه ثارالله از دیگر برنامه‌های این روز است که تمامی از ساعت ۱۸:۳۰ آغاز می‌شوند.

همچنین فردا نیز از ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح همایش ویژه خواهران با سخنرانی سرکار خانم اصلانی رئیس بسیج جامعه زنان کشور در حسینیه ثارالله برگزار می‌شود و از ساعت ۱۵ روز سه شنبه نیز اختتامیه اجلاسیه ملی ۲۳۰۰ شهید شهرستان خمینی‌شهر با سخنرانی سردار نقدی رئیس سازمان بسیج کشور در حسینیه ثارالله را شاهد خواهیم بود.

در روز نخست این کنگره که با حضور لاریجانی رئیس مجلس و سردار سلامی جانشین فرماندهی سپاه برگزار شد، از تمبر ویژه این کنگره و کتاب‌های شهدای این شهرستان رونمایی شد.

گفتنی است بنا بر تصمیم سازمان بسیج کشوری در شهرهایی با بیش از دو هزار شهید کنگره ملی برگزار می‌شود که در دو سال گذشته کنگره ملی شهدای نجف آباد برگزار شد و امسال نیز شاهد برگزاری کنگره ۲۳۰۰ شهید خمینی شهر هستیم.