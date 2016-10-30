کیفیت هوای ارومیه برای گروه های حساس ناسالم اعلام شد

سعید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر عامل آلاینده هوا در ارومیه با بیان اینکه عامل آلایندگی هوای ارومیه ذرات ۲.۵ میکرون هستند افزود: شاخص این ذرات در هوای شهر امروز ظهر ارومیه به به ۱۲۰ میکروگرم رسیده است.

وی ادامه داد:‌ میزان ذرات معلق کمتراز۱۰میکرون که امروز موجب آلودگی کیفیت هوای ارومیه شده و برای گروه های سنی حساس ناسالم است نیز به ۱۲۴ میکروگرم رسیده است.

موسوی با اعلام اینکه منشأ ذرات داخلی بوده و پایداری و سردی هوا آن را تشدید می‌کند عنوان کرد: از میزان آلودگی هوا در سایر شهرستان‌های استان گزارشی ارسال نشده است.

وی با هشدار به تردد گروه‌های سنی حساس عنوان کرد: توصیه می‌شود ساکنان شهر به ویژه بیماران قلبی و عروقی، کودکان، کهنسالان و بیماران خاص در مواقع آلودگی هوا از تردد در سطح خیابان‌های شهر پرهیز کنند.

موسوی همچنین از سنجش میزان آلودگی صوتی در سطح شهر ارومیه خبر داد و اظهارداشت: میزان آلودگی صوتی در ۵ نقطه ازسطح شهر ارومیه از جمله خیابان شهید عطایی، میدان ولایت فقیه، ایالت، فلکه مخابرات و پارک جنگلی مورد سنجش قرار گرفت.

موسوی اضافه کرد: با توجه به نتایج حاصله میزان صوت اندازه گیری شده با توجه به نوع پهنه به غیر از پارک جنگلی بیش از استاندارد حد مجازآلودگی صوتی است.

وی با بیان اینکه واحد اندازه گیری میزان صوت دسی بل (db) است افزود: طبق ماده ۲ آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی مناطق موجود به ۵ پهنه مسکونی، تجاری-مسکونی، تجاری- اداری، مسکونی- صنعتی و صنعتی تقسیم بندی می‌شوند که حد مجاز آلودگی صوتی برای هر پهنه میزان مشخصی است.