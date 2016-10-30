۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۴۴

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین:

۸ هزار نفر برای حضور در مراسم اربعین در قزوین ثبت نام کردند

قزوین- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: تاکنون هشت هزار نفر برای حضور در مراسم اربعین حسینی از استان قزوین در سامانه ثبت نام کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی نعمت اللهی درپنجمین جلسه کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین استان قزوین که در دفتر امام جمعه قزوین برگزار شد اظهارداشت: در ستاد اربعین ۱۴ کمیته فعال شده و با تشکیل جلسات متعدد برای برگزاری برنامه های آموزشی هماهنگی لازم صورت گرفته است.

وی افزود: تجمع ملی روز اربعین حسینی روز جمعه در مصلی های نماز جمعه مناطق مختلف استان از ساعت ۹ صبح برگزار می شود که هماهنگی لازم در این زمینه صورت گرفته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: برای همه کسانی که برای عزیمت به کربلای حسینی در سامانه ثبت نام کرده اند پیش مانور لازم برگزار می شود و با همکاری کارگروه کمیته فرهنگی با عنوان یاوران معنوی اربعین بسته های فرهنگی میان ثبت نام کنندگان توزیع شده است.

فضاسازی و اطلاع رسانی اربعین انجام شود

وی اضافه کرد: از رسانه های گروهی بویژه صدا وسیما انتظار داریم با اطلاع رسانی مناسب مردم را در جریان برنامه ها قرار دهند و در این میان فضاسازی شهر هم باید توسط شهرداری صورت گیرد.

نعمت اللهی اضافه کرد: با اطلاع رسانی مناسب باید زمینه برگزاری مراسمی باشکوه را فراهم کنیم و در این میان رسانه ها بویژه صدا وسیما نقش مهمی دارند.

در ادامه ابوالفضل معصومی فر مدیرکل صدا وسیمای مرکز قزوین گفت:با پخش تیزرهای اطلاع رسانی بخوبی برای اربعین فضاسازی شده و یک تیم تلویزیونی هم برای ساخت مستند به عراق اعزام می شود که نیازمند همکاری همه جانبه در این زمینه هستیم.

وی افزود: در سال گذشته هم یک تیم مستند ساز به عتبات عالیات عزیمت کردند و فیلم خوبی ساخته شد که امسال پخش می شود و امسال هم قرار است یک فیلم از حضور حماسی مردم در اربعین حسینی ساخته شود.

مدیرکل صدا وسیمای قزوین یادآورشد:بابرپایی موکب های عزداران حسینی زمینه خدمت رسانی به عاشقان حسینی فراهم شده که در این میان هیئت های مذهبی بسیار کارساز عمل می کنند و باید این خدمات بخوبی به تصویر کشیده شود.

وی گفت: مسئولان دولتی نباید در کارهای مردمی دخالت کنند بلکه فقط وظیفه دارند بستر خدمات رسانی را فراهم و امور را تسهیل کنند.

   

