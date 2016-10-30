انهدام باند سارقان منازل حاشیه شهر اراک/کشف ۵۶فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، کیومرث عزیزی در این باره اظهار داشت: طی چند ماهه گذشته با اعلام گزارش هایی از وقوع سرقت های متعدد در شهرک های حاشیه ای شهر اراک، بررسی تخصصی موضوع به پلیس آگاهی استان ارجاع شد.
وی افزود: با شروع تحقیقات پلیس آگاهی استان، سارقی سابقه دار در این خصوص شناسایی شد و با وجود اینکه این فرد در یکی از شهرهای مرزی کشور مخفی شده بود، در عملیاتی هنگام حضورش در شهر اراک، دستگیر شد.
عزیزی خاطرنشان کرد: متهم پرونده در بازجویی به ۵۶ فقره سرقت از منزل، مغازه و اماکن خصوصی شهروندان ساکن در شهرک های حاشیه ای شهر اراک اعتراف کرد.
وی ادامه داد: در مراحل رسیدگی به پرونده دیگر همدست وی و سه نفر خریدار اموال مسروقه که با یکدیگر همکاری داشتند، نیز شناسایی و دستگیر شدند و بسیاری از اموال سرقت شده کشف و به مالباختگان تحویل داده شد.
فرمانده انتظامی استان مرکزی همچنین به کاهش ۱۰ درصدی سرقت ها در مهرماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در استان اشاره کرد.
نظر شما