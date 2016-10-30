انهدام باند سارقان منازل حاشیه شهر اراک/کشف ۵۶فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، کیومرث عزیزی در این باره اظهار داشت: طی چند ماهه گذشته با اعلام گزارش هایی از وقوع سرقت های متعدد در شهرک های حاشیه ای شهر اراک، بررسی تخصصی موضوع به پلیس آگاهی استان ارجاع شد.

وی افزود: با شروع تحقیقات پلیس آگاهی استان، سارقی سابقه دار در این خصوص شناسایی شد و با وجود اینکه این فرد در یکی از شهرهای مرزی کشور مخفی شده بود، در عملیاتی هنگام حضورش در شهر اراک، دستگیر شد.

عزیزی خاطرنشان کرد: متهم پرونده در بازجویی به ۵۶ فقره سرقت از منزل، مغازه و اماکن خصوصی شهروندان ساکن در شهرک های حاشیه ای شهر اراک اعتراف کرد.

وی ادامه داد: در مراحل رسیدگی به پرونده دیگر همدست وی و سه نفر خریدار اموال مسروقه که با یکدیگر همکاری داشتند، نیز شناسایی و دستگیر شدند و بسیاری از اموال سرقت شده کشف و به مالباختگان تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی همچنین به کاهش ۱۰ درصدی سرقت ها در مهرماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در استان اشاره کرد.