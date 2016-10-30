به گزارش خبرنگار مهر ، سرهنگ حمید رزمخواه در حاشیه عملیات دستگیری سر کرده باند تبهکاران مسلح گفت: بیست و یکم خرداد گذشته ،جوان ۲۲ ساله ای به نام (جمشید) که قصد رفتن به منزل را داشت ناگهان در محاصره پژو سواران مسلح قرار گرفت .

وی افزود: این حادثه در خیابان امیر کبیر زاهدان هنگامی رخ داد که جوان ۲۲ ساله با شنیدن صدای دلخراش ترمز شدید پژو پارس میخکوب شد و ناگهان افراد مسلح با ایجاد رعب و وحشت در محل این جوان را در تاریکی شب داخل پژو پارس انداختند و با سرعت فرار کردند.

سرهنگ رزمخواه اضافه کرد: آدم ربایان پس از چند روز که گروگان را به نقطه نامعلومی انتقال داده بودند با خانواده فرد ربوده شده تماس گرفتند و ۳۵۰ میلیون تومان برای آزادی وی تقاضا کردند.

وی تصریح کرد: کارآگاهان پلیس زاهدان با جدیت و با استفاده از شیوه های نوین علمی و تخصصی به ردیابی گروگانگیران پرداختند و ضمن ارائه آموزش های لازم به خانواده گروگان و همچنین با انجام یکسری فعالیت های اطلاعاتی و پلیسی موفق شدند طی چند روز اعضای این باند را شناسایی کنند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: بررسی ها و رصد های اطلاعاتی کارآگاهان پلیس زاهدان به سرنخ هایی رسید که نشان می داد سرکرده باند گروگانگیری فردی به نام«ش» است که سابقه مواد مخدر نیز دارد و از تبهکاران خطرناک بین المللی است.

وی افزود: ادامه تحقیقات بیانگر آن بود که تبهکاران مسلح جوان ۲۲ ساله را به یکی از روستاهای اطراف زاهدان منتقل کرده اند.

سرهنگ رزمخواه یادآور شد: با به دست آمدن این اطلاعات، عملیات کارآگاهان وارد مرحله جدیدی شد و آنان با کسب مجوزهای قضائی و در یک عملیات هماهنگ و گسترده موفق شدند دو تن از عاملان اصلی گروگانگیری را دستگیر و فرد ربوده شده را پس از گذشت ۲۵ روز از ماجرای گروگانگیری آزاد کنند.

وی گفت: تحقیقات پلیسی با توجه به اظهارات گروگان نشان می داد که تبهکاران خشن با اطلاع از وضعیت مالی مناسب پدر گروگان، او را به امید دسترسی به مبالغ هنگفت چند صد میلیونی ربوده اند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی در تشریح چگونگی دستگیری سرکرده این باند خطرناک نیز گفت: پس از دستگیری دو متهم در زاهدان مشخص شد که «ش» (سرکرده باند) با اطلاع از دستگیری همدستانش به کشور پاکستان متواری شده است.

سرهنگ رزمخواه ادامه داد: به همین خاطر عملیات های پلیسی برای دستگیری وی ادامه یافت تا این که اطلاعاتی به پلیس آگاهی خراسان رضوی رسید که نشان می داد سرکرده باند دوباره به ایران بازگشته و در مشهد مخفی شده است به همین دلیل گروهی از کارآگاهان زبده اداره عملیات ویژه ،بررسی های اطلاعاتی خود را با توجه به نیابت قضائی ارسالی از زاهدان آغاز کردند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی تصریح کرد: بررسی های مقدماتی کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی بیانگر آن بود که سرکرده این باند تبهکاری قصد دارد با تشکیل باند دیگری در مشهد اقدامات مجرمانه خود را ادامه دهد بنابراین با توجه به بعد امنیتی و اهمیت موضوع فعالیت های اطلاعاتی کارآگاهان با انجام یکسری اقدامات فنی و تخصصی در مکان های احتمالی تردد متهم ادامه یافت تا اینکه کارآگاهان با ردیابی و رصدهای پلیسی چندین پاتوق متهم را زیر نظر گرفتند و به سرنخ هایی دست یافتند که نشان می داد این تبهکار خطرناک برای فرار از دست پلیس تغییر چهره داده است.

وی خاطرنشان کرد:با شناسایی چهره تغییر یافته متهم مشخص شد که وی مقابل سینمایی در منطقه رضاشهر با فردی قرار ملاقات دارد که اینگونه بود کارآگاهان با صدور دستوری از سوی قاضی با پوشش های اطلاعاتی وارد عمل شدند و خیابان های اطراف را به محاصره درآوردند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی افزود: با توجه به احتمال مسلح بودن متهم ، چهار گروه عملیاتی با به کارگیری موارد امنیتی و به طور هماهنگ سرکرده این باند را دستگیر کردند.