جشنواره نشریات بسیج دانشجویی «قلمه» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بسیج دانشجویی، محمد حسن صادق پور، از رونمایی وبسایت رسمی جشنواره نشریات بسیج دانشجویی کشور به آدرس www.asar.bsohonar.ir خبر داد.

دبیر ششمین جشنواره نشریات بسیج دانشجویی افزود: سایت ششمین جشنواره نشریات بسیج دانشجویی کشور با نام قلمه، به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

این سایت که از هفته گذشته، به صورت آزمایشی پذیرای آثار شرکت کنندگان در جشنواره بوده است؛ از این هفته به صورت رسمی آماده بارگزاری آثار و نشریات توسط فعالین نشریات بسیج دانشجویی است.

این جشنواره‌ در سه بخش برگزار می‌شود. بخش اول: نشریه‌ برتر، که دارای زیر عنوان‌های «برترین محتوا»، «برترین طراحی» و انتخاب «بهترین نشریه‌ بسیج دانشجویی کشور در مجموع» است.

داوطلبان برای شرکت در این بخش، باید اطلاعات نشریه دانشگاهی خود را وارد کرده و سه نسخه از آن نشریه (مربوط به یک سال اخیر) را بارگزاری کنند. دانشگاه هایی که تمایل به ثبت بیش از یک نشریه خود در جشنواره دارند، برای ارسال هر نشریه، باید فرمی مجزا ارسال کنند.

همچنین، تنها نشریات رسمی بسیج دانشجویی دانشگاه ها یا نشریات وابسته به دفاتر بسیج دانشجویی حق شرکت در مسابقه را دارند.

بخش دوم این جشنواره مربوط به مطالب برتر است که شامل انتخاب بهترین یادداشت و نقد، گزارش و خبر، مصاحبه، متون ادبی (شعر و داستان کوتاه)، طنـز، تصویرسازی و کاریکاتور، تیتر اول نشریه و لوگو یا نشان نشریه است.

مطالبی را که در موضوعات فوق در نشریه دانشجویی دانشگاه به چاپ رسیده اند از طریق این بخش در مسابقه قابل شرکت است.

دو بخش مهم و جدید در این بخش، لوگو (نشان) برتر و تیتر یک برتر است، که نشریات بسیج دانشجویی می توانند در این بخش لوگوهای نشریه دانشجویی خود را یا «تیتر یک» های خود را به رقابت بگذارند.

و بخش سوم این جشنواره، بخش ویژه‌ جشنواره است که شامل گزینش آثار برتر در موضوعات، «انقلابی بودن»، «مشکلات استانی و بومی»، «مشکلات دانشگاهی و استانی»، «انتخابات»، «امر به معروف و نهی از منکر»، و «اقتصاد مقاومتی» است.

نشریات دانشجویی یا فعالان نویسنده این نشریات که در نشریات دانشجویی به این موضوعات پرداخته اند می توانند در بخش ویژه ثبت نام کرده و اثر خود را بارگزاری کنند.

«قلمه» تداعی کننده پیوند زدن است و بسیج دانشجویی از مهمترین تشکل های عدالتخواهی است که همواره بین انتقاد بی محابا از مشکلات کشور و دانشگاه ها با حمایت از اصل نظام پیوند زده است و قلم خود را در دفاع از کیان نظام و نقد سازنده برای اصلاح وضعیت و حرکت به سمت تمدن اسلامی مطلوب به کار گرفته است.

علاوه بر سامانه دریافت اینترنتی آثار؛ مدیران فرهنگی نواحی بسیج دانشجویی می توانند به جای فرم اینترنتی در صورت تمایل آثار و نشریات را به صورت دستی از دانشگاه ها دریافت و با پر کردن فرم مربوطه (ابلاغ شده به هر استان) آن را به آدرس دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

قابل ذکر است، برای شرکت در این جشنواره جوایز ویژه ای در نظر گرفته شده است که در اختتامیه جشنواره که در بهمن ماه برگزار خواهد شد؛ اهدا می شود. هدیه ۱۰ میلیون ریالی به نشریات و عناوین برتر بخش های مسابقه و نیز جوایزی به رتبه های دوم و سوم، از این جمله است.

ششمین جشنواره نشریات دانشجویی پس از وقفه سه ساله در راستای ارتقا و هم افزایی رسانه های دانشگاهی، در سطح کشور در حال برگزاری است و فعالان نشریات بسیج دانشجویی برای شرکت در این رقابت مطالب خود را حداکثر تا ۱۵ آذر ماه در وبسایت نشریه به آدرس asar.bsohonar.ir ثبت کنند.