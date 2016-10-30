ضوابط نما کامل نیست

به گزارش خبرگزاری مهر ، سهیلا صادق زاده با بیان اینکه در بحث نما قانون و ضابطه وجود دارد اما کامل نیست، گفت: در برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور به بحث سیما و منظر شهری در مقیاس کلان تا خرد که نمای ساختمان ها را هم در بر می گیرد توجه شده است اما برنامه مشخصی که قابلیت اجرایی شدن داشته باشد از سوی مراجع بالادست در اختیار شهرداری ها به عنوان سازمان مجری قرار نگرفته است.

وی با اشاره به فعالیت کمیته تخصصی نما در شهرداری تهران و حضور گروه های دانشگاهی، نظارتی و طراحان در جلسات اظهار کرد: طی 2 سال اخیر تمامی تلاش ما این بود طیفی که در پروسه طراحی و اجرای نما دخالت دارند، درگیر موضوع شوند و اصلی ترین فعالیت در این زمینه آگاه کردن و آشنا کردن افراد ذی مدخل در این فرایند است.