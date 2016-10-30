تکذیب قتل های سریالی در بم/دستگیری۲نفر به اتهام تشویش اذهان عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، محمد ضیاالدینی با اعلام اینکه در این رابطه دونفر متهم دستگیر و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده اند، اظهار کرد: پرونده پس از صدور کیفر خواست از سوی دادسرا به دادگاه کیفری دو شهرستان بم برای صدور حکم ارسال شده است.

وی عنوان کرد: بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اشخاصی که به قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی اکاذیبی را بر خلاف حقیقت به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش اظهار یا منتشر کنند یا به نقل قول از شخص حقیقی یا مقامات رسمی منتشر کنند به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.

ضیاالدینی تصریح کرد: در صورتی که این جرایم به وسیله سامانه های رایانه ای و مخابراتی (فضای مجازی) صورت گیرد مجازات آن تشدید شده و به موجب ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی به ۹۱ روز تا دو سال حبس و از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.

وی هشدار داد: اخیرا عده ای از اشخاص آگاهانه یا ناآگاهانه شایعاتی را در شهرستان بم مبنی بر وقوع قتل هایی به وسیله یک دستگاه خودرو سواری پژو به صورت مسلحانه مطرح کرده اند که دستگاه قضایی شهرستان با کسانی که قصد دارند از طرق شایعه پراکنی امنیت روانی مردم را به خطر بیاندازند به شدت برخورد خواهد کرد.

وی بیان کرد: شهروندان در انتشار مطالب در شبکه های اجتماعی دقت لازم را داشته باشند.