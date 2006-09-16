مهدي سهرابي مدال طلاي آخرين مرحله را برگردن آويخت

به گزارش خبرگزاري مهر در پايان مسابقات دوچرخه سواري قهرماني آسيا در مالزي و در رشته استقامت جاده در مسافت 174 كيلومتر انفرادي مهدي سهرابي دوچرخه سوار ملي پوش كشورمان با كسب ركورد چهار ساعت و هشت دقيقه و 27 ثانيه موفق شد زودتر از ديگر رقبا از خطر پايان بگذرد و مدال طلاي ديگري را براي كشورمان بدست بياورد.

بنابراين گزارش پس از اين دوچرخه سوار ايراني ورزشكاراني از ژاپن و سوريه مدالهاي نقره و برنز را از آن خود كردند . حسين عسگري ، قادر ميزباني و احدكاظمي هم هركدام با اختلاف كمي نسبت به مهدي سهرابي عناوين چهارم تا ششم را بدست آورده اند.

براين اساس در نتيجه كلي تيم ايران در صدر جدول طولاني ترين و پر استقامت ترين مسافت اين دوره از مسابقات قرار گرفته است.

يك مدال طلا توسط بهنام خسروشاهي در بخش مسابقات جوانان، يك مدال نقره توسط قادرميزباني در بخش مسابقات تايم تريل انفرادي بزرگسالان، كسب يك عنوان چهارمي توسط مهدي سهرابي در رشته اسكراچ ، بدست آوردن يك عنوان چهارمي در رشته 10 كيلومتر توسط مهدي احمدي ، عنوان نائب قهرماني رشته 4 كيلومتر تعقيبي تيمي و قرار گرفتن بر سكوي نائب قهرماني مسابقات تايم تريل تيمي بخش بزرگسالان در رشته تايم تريل از جمله عناوين كسب شده توسط دوچرخه سواران ايراني در اين مسابقات بوده است .

تيم ملي دوچرخه سواري ايران بعد از كسب 2 مدال طلا، چهار نقره و يك برنز توسط ورزشكاران در دو بخش بزرگسالان و جوانان فردا يكشنبه ساعت 15/9 صبح به همراه مهندس آشتياني و مربيان و سرپرستان وارد كشور مي شوند.

تيم جوانان ايران را حسين عليزاده، مهدي احمدي، سعيد عين الوند، فرشيد فارسي نژاد، وحيد غفاري، حامد جنت، بهنام خسروشاهي، محمد صادق مظفري در سيزدهمين دوره مسابقات قهرماني جوانان همراهي كردند.

تيم بزرگسالان ايران را عليرضا حقي، قادر ميزباني، عباس سعيدي تنها، حسين عسگري، عليرضا احمدي، مهدي سهرابي، سيد مصطفي سيد رضايي، احد كاظمي، سيد معزالدين سيد رضايي، حسنعلي ور پشتي، محمود پراش، محمد ابو حيدري در بيست وششمين دوره مسابقات قهرماني بزرگسالان آسيا تشكيل مي دادند.