به گزارش خبرنگار مهر، سعید احمری بعدازظهر یکشنبه در سمینار آموزشی مدیریت و کاهش مخاطرات سیلاب تصریح کرد: این اقدام می‌تواند در صورت بروز بحران به فرمانداری و شهرداری جهت مدیریت بحران کمک کند.

وی با بیان اینکه تهران به لحاظ توپوگرافی در سه بخش کوهستانی، کوهپایه‌ای و دشت تقسیم‌بندی می‌شود، تصریح کرد: متأسفانه با تغییر مسیر رودخانه‌ها و ساخت‌وسازهای متعدد بسیاری از شهروندان تهرانی حتی باور ندارند زمانی در این شهر رودهایی جاری بوده است.

مشاور فنی سازمان فنی و مهندسی شهرداری تهران با اشاره به برخی تجربیات ناموفق در مهار سیلاب طی سال‌های اخیر اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود سیلاب تاکنون هزار میلیارد ریال خسارت وارد ساخته در حالی که طرح‌های مطالعه مهار آن رقم به مراتب کمتری را شامل می‌شود.

احمری با تأکید به اینکه در برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت این شهر به موضوع مهار سیلاب توجه ویژه شده است، اضافه کرد: از جمله در طرح جامع سال ۸۶، در طرح تفضیلی و در برنامه پنج‌ساله دوم به این مهم و احیا و ساماندهی رودخانه‌ها توجه شده است.

وی افزود: مهار سیلاب احتمالی و ساماندهی حریم رودخانه‌ها به تنهایی از عهده شهرداری خارج است و لازم است سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی نیز همکاری و تعامل داشته باشند.

مشاور فنی سازمان فنی و مهندسی شهرداری تهران به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه ما بین شهرداری تهران، شورای شهر تهران و وزارت نیرو اشاره کرد و افزود: این تفاهم‌نامه نیز در راستای احیای رودخانه‌ها و مطالعات جامع مهار سیلاب‌های احتمالی شهری است.

به گفته احمری علاوه بر اقداماتی که برای بازه زمانی ۱۵ الی ۲۰ سال تدوین شده لازم است اقدامات عاجل از جمله ممانعت از کف سازی در بستر رودخانه‌ها، ممانعت از دیواره سازی، ممانعت از تخلیه فاضلاب، جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز و آگاه‌سازی مردم در دستور کار قرار گیرد.