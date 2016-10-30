کاپیتان پیشین استقلال فعالیت در فضای مجازی را تکذیب کرد

به گزار خبرنگار مهر، استفاده از نام و شهرت افراد سرشناس در فضای مجازی و ساخت صفحه در شبکههای اجتماعی آن هم به اسم این افراد، در بین برخی از افراد سود جو تبدیل به یک اپیدمی شده است. از جمله افرادی که با استفاده از نام وی در شبکه های اجتماعی صفحاتی ایجاد شده، پیروز قربانی کاپیتان سابق تیم استقلال است.
قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که در هیچ شبکه اجتماعی فعالیت ندارد گفت: خدا را شکر کار و زندگی و فوتبال و مربیگری آنقدر وقت مرا میگیرد که هیچ وقت و انرژی برای صرف کردن در فضای مجازی نداشته باشم. اما مدتی است می شنوم در اینستاگرام صفحههایی به نام من ایجاد شده و گردانندگان این صفحهها وانمود میکنند که خود من مدیریت آن را بر عهده دارم. در حالی که قویا تاکید میکنم بنده هیچ فعالیتی در فضای مجازی نداشته و این افراد از نام بنده سوء استفاده میکنند.
