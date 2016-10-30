کشته و زخمی شدن ۲ نظامی سعودی در شرق عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، بر اثر تیراندازی به سوی نظامیان سعودی در القطیف در شرق عربستان یک نظامی آل سعود کشته و یک نفر دیگر زخمی شد.

منابع آگاه اعلام کردند: بر اثر تیراندازی به یک گشتی نظامیان سعودی در القطیف در منطقه الشرقیه عربستان یک نظامی کشته و یک نفر دیگر زخمی شد. این تیراندازی از سوی افراد ناشناس صورت گرفت.

شبکه العربیه گزارش داد که نهادهای امنیتی سعودی طی ساعات آینده جزییات حادثه را تشریح خواهند کرد.

در روز سه شنبه گذشته نیز یک نظامی سعودی بر اثر تیراندازی در شرق عربستان کشته شده بود.