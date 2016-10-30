مجری یک طرح کلان ملی فناوری مدال افتخار صادرات گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یکی از شرکت های دانش بنیان ایران با ۱۸ سال سابقه فعالیت پژوهشی و تولیدی در حوزه تجهیزات پیشرفته پزشکی منطبق بر سیستم های مدیریت کیفیت بین المللی توانسته است با حضور در بازارهای بین المللی محصولات خود را به بیش از ۵۰ کشور دنیا صادر کند.

از جمله این کشورها آلمان، ایتالیا، سوئد، بلاروس، ترکیه، پرو، اسلونی، بولیوی، مالزی، تایوان، تایلند، سوریه، پاکستان، آذربایجان، امارات، عراق، لبنان، مصر و آفریقای جنوبی است.

این شرکت دانش بنیان، طی سالهای اخیر ۵۰ درصد از محصولات تولیدی خود را به اروپا صادر کرده است، همچنین از دیگر دستاوردهای این شرکت در عرصه بین المللی انتقال تکنولوژی به کشورهای مالزی، بلاروس، آلمان و سوئد برای تولید محصولات دانش بنیان حوزه پزشکی است.

این شرکت در حال حاضر با ایجاد ۳۰۰ فرصت شغلی در بخش های مختلف تحقیقاتی، تولیدی و خدمات پس از فروش با ارائه هر چه بهتر محصولات و خدمات در ایران و از طریق نمایندگان فعال شرکت در خارج از کشور توانسته است رضایتمندی مشتریان خود را که کاربر بیش از ۳۵ هزار دستگاه در ایران و بیش از ۱۲ هزار دستگاه در خارج از کشور هستند را کسب کند.

به گفته یعقوب زاده، مدیر عامل این شرکت که از آذرماه سال ۹۲ تاکنون به عنوان یک شرکت دانش بنیان شناخته شده است، توانسته برای ۹ سال متوالی به عنوان صادرکننده نمونه و ۳ سال متوالی به عنوان صادرکننده نمونه و ممتاز برگزیده شود.

این شرکت دانش بنیان امسال نیز مفتخر به کسب عنوان صادرکننده نمونه و ممتاز و نیز کسب مدال افتخار صادرات در کنار دو شرکت دیگر شده است.

این شرکت تولیدکننده انواع مانیتور علائم حیاتی بیمار با پارامترهای ECG, SPO۲, NIBP, TEMP, RESP, IBP, EtCO۲, Multi Gas Analyzer, CSM با صفحه نمایش ۴.۳ تا ۱۸.۵ اینچ بصورت رنگی و تکرنگ است.