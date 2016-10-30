به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو فرهنگ در مستند پژوهشی «ترانه باران» دوشنبه ۱۰ آبان در سفر به استان خراسان شمالی، ارتباط موسیقی مقامی و فرهنگ محرم را بررسی می کند.

این مستند پژوهشی هر روز ساعت ۱۳ از گروه جامعه پخش می شود و به مردم شناسی، فرهنگ مردم، آداب و رسوم و آواها و نواهای استان خراسان شمالی می پردازد.

کارشناسان این برنامه حسن صفرزاده و صفر مرادی درباره رابطه موسیقی مقامی و فرهنگ محرم صحبت می کنند.

گزارشگر این برنامه کبری محمدی و نویسنده اعظم جمالی هستند.

«ترانه باران» به سردبیری و تهیه کنندگی حسین مشفق قاسم آباد از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ۱۰۶ ردیف و ای ام ردیف ۵۸۵ پخش می شود.

ناشر «اینجا خانه من است» در رادیو فرهنگ

ناشر داستان «اینجا خانه من است» و شاعر مجموعه «آیینه‌ خانه» دوشنبه ۱۰ آبان مهمان برنامه «چاپ اول» هستند و درباره این دو اثر صحبت می کنند.

مجموعه داستان «اینجا خانه من است» نوشته مسعود بربر از سوی نشر کتاب آمه منتشر شده است، به همین سبب دیبا داودی دبیر نشر آمه درباره این کتاب و محتوایش صحبت می کند.

مسعود بربر خبرنگار و فعال محیط زیست این داستان‌های کوتاه را بر پایه الهام از رویدادهای واقعی در حوزه محیط زیست نوشته است اما تم داستانی را در تمامی این روایت‌ها جاری کرده است.

مجموعه سروده‌های آیینی پیمان طالبی با عنوان «آیینه‌ خانه» از سوی انتشارات آرام دل منتشر شد.

برنامه «چاپ اول» کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ است که به معرفی تازه های نشر اختصاص دارد که روزهای شنبه تا سه شنبه ساعت ۱۸:۳۰ پخش می شود.

این برنامه به تهیه کنندگی پرویز جمالی، کارشناسی بهاره برهانی و با اجرای حامد عباسی از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ و ای ام ردیف ۵۸۵ به روی آنتن می رود.