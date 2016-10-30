دیگر امیدی به کمیته انضباطی ندارم/ حرف بیرانوند زیاد عجیب نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان در نشست خبری پیش از بازی با مس کرمان در جام حذفی که بعد از ظهر امروز در سازمان لیگ برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: قطعا بازی آسانی در پیش نداریم چون فاصله دو بازی ما چهار روز بیشتر نیست. به درخواست خود ما این بازی دهم آبان برگزار می‌شود چون می خواستیم ملی پوشان حضور داشته باشند.

وی افزود: با این حال متاسفانه دو ملی پوش خود را در این مسابقه نداریم. امید ابراهیمی پدرش را از دست داد و ووریا غفوری هم به خاطر مصدومیت، به این بازی نمی رسد. قسمت بود بدون ملی پوشان مقابل مس بازی کنیم.

سرمربی استقلال تاکید کرد: با نیروی جدید وارد زمین می شویم. دوست داریم با یک بازی خوب و حضور هواداران ضمن نمایش زیبا، نتیجه را هم به دست بیاوریم.

منصوریان درباره صحبتهای علیرضا بیرانوند مبنی بر اینکه منصوریان گفته بود مرا نابود می کند، گفت: زیاد مسئله عجیبی نیست. این طبیعی است. هر بازیکنی می تواند راجع به مربی سابق خود صحبت کند. بیرانوند پنج، شش سال شاگرد من بوده و نظر خودش را دارد. من مسیر کلی فوتبال را می بینم نه جزئیات را. به هر حال او نظرش را گفته و مشکلی در این ارتباط نیست.

سرمربی استقلال تهران در پاسخ به این پرسش که مهاجمان شما در طول ۱۰ هفته لیگ، موقعیت های زیادی را از دست داده اند، گفت: با حرف شما موافق هستم و یک مثال ساده را باید بگویم، با توجه به اینکه شما همه نویسنده هستید، اگر یک متنی را به شما بدهند، بار اول شاید کمی برایتان نوشتن آن سخت باشد، اما اگر چندین بار آن متن را بنویسید مطمئناً دیگر برای نگارش هیچ مشکلی ندارید، ما هم باید در تمریناتی که انجام می دهیم، بیشتر کار کنیم و بیشتر بر روی تمرینات گلزنی تمرکز داشته باشیم تا بتوانیم در دیدارهای بعدی در امر گلزنی مشکل نداشته باشیم.

وی تاکید کرد: یکی از معضلاتی که الان گریبان برخی از بازیگنان ما را گرفته و من باید آن را از بازیکنانم دور کنم این است که فکر می کنند بعد از زدن گل پیروز شده اند و دیگر انگیزه ای ندارند و باید به آنها یادآوری کنم که فوتبال زمانی تمام می شود که داور سوت پایان بازی را زده باشد.

منصوریان در ادامه خاطرنشان کرد: من در این خصوص تجربه خوبی دارم زیرا زمانی که سرمربی نفت تهران بودم طی ۱۱ بازی از دقیقه ۸۵ تا ۹۵ توانستیم مقابل حریفان به پیروزی برسیم و درست در زمانی گل زدیم که تیم حریف فکر می کرد پیروز میدان شده است.

سرمربی استقلال تهران در خصوص اتفاقات ناخوشاید و فحاشی هایی که نسبت به او و خانواده اش در اهواز شده بود، گفت: دیگر امیدی به کمیته انضباطی ندارم چون بحث خانواده ام درمیان است خیلی شفاف می گویم و تنها فکر می کنم مسئولان کمیته انضباطی شنبه ها سرکار هستند و دیگر روزها به فکر حل مشکلات انضباطی فوتبال نیستند.

وی تاکید کرد: من حسن زاده رئیس کمیته انضباطی را دوست دارم و از این به بعد سعی می کنم که چالش هایی که در خصوص مالی و انضباطی برایم پیش می آید را به جای کمیته انضباطی در دادگاه آن را حل کنم زیرا کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هیچ برخوردی با متخلفان فوتبال نمی کند.

سرمربی استقلال در ادامه خاطرنشان کرد: چندین سال پیش شخصی مسئول کمیته انضباطی بود که با این رفتارهای ناهنجار و بسیار شرم آور چکشی برخورد می کرد و اجازه نمی داد که این اتفاقات در ورزشگاه بیفتد اما متاسفانه در این روزها شاهد این اتفاقات ناخوشاید در فوتبال ما هستیم.

علیرضا منصوریان در ادامه تاکید کرد: دو سال قبل و زمانی که سرمربی نفت بودم با استقلال خوزستان بازی داشتیم و متاسفانه آنجا هم از آقای حسن زاده خواهش کردم که جلوی این اتفاقات را بگیرند، ایشان هم قول دادند اما وقتی باز به اهواز رفتم علیه من فحاشی کرده و خانواده ام را مورد توهین قرار دادند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: می توانستم به اهواز نروم و کار را به کادر فنی ام بسپارم، اما آنقدر دوستان عرب و لر در آنجا دارم که به احترام آنها و علاقه ای که نسبت به این دوستان دارم به اهواز می روم و در کنار آنها احساس آرامش می کنم اما باز هم می گویم دیگر امیدی به کمیته انضباطی ندارم چون می دانم هیچ برخوردی با متخلفان نخواهد شد.

سرمربی استقلال تهران در پایان و در پاسخ به این پرسش که استقلال در ده هفته ای که از لیگ گذشته، تنها سه بازی گل نخورده است، آیا این روند برای شما راضی کننده است یا خیر؟ گفت: تیم ما خط دفاع مستحکمی دارد و باید یک مقدار حرفه ای تر عمل کند تا بتوانیم در دفاع مشکل نداشته و گلی وارد دروازه هایمان نشود.