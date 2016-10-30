به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر یکشنبه در نشست کمیسیون کارگری در عسلویه که با حضور قائم مقاوم وزیر کشور برگزار شد اظهار داشت: پارس جنوبی به عنوان قطب اقتصادی و انرژی کشور شناخته می‌شود.

وی با اشاره به تولید حدود ۷۰ درصد از گاز کشور در منطقه ویژه پارس جنوبی اضافه کرد: این منطقه بخش زیادی از سبد انرژی کشور را تامین می‌کند و توسعه این منطقه در بهبود وضعیت اقتصاد و کسب درآمد و همچنین ایجاد اشتغال نقشی مهم دارد.

استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: در دولت تدبیر و امید و با همراهی مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اقدامات خوبی در راستای توسعه متوزان منطقه صورت گرفته که لازم است این فعالیت‌ها در آینده نیز تداوم یابد.

وی با اشاره به اینکه تلاش تمرکز ویژه‌ای برای رسیدگی به مشکلات کارگران و رفع نیازهای آنها دارد، افزود: شرکت‌های مستقر در پارس جنوبی تلاش مستمری برای رفع مشکلات کارگری داشته باشند.

سالاری با بیان اینکه کاهش اثرات منفی توسعه در استان بوشهر هدف همه مسئولان است، اضافه کرد: وزارت نفت نیز تلاش می‌کند تا خدمات خود را در عالی‌ترین سطح ارائه دهد تا مردم توسعه منطقه را به صورت واقعی لمس کنند.

وی با اشاره به حجم بالای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در این منطقه، بیان کرد: ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در منطقه پارس جنوبی صورت گرفته است.

استاندار بوشهر اظهار داشت: تلاش همه مسئولان در دولت تدبیر و امید این است که پروژه‌های پارس جنوبی با سرعت و کیفیت بالا به بهره‌برداری برسد و در این زمینه ما نیز سعی خواهیم کرد یاری دهنده مجموعه وزارت نفت برای تحقق این هدف باشیم.