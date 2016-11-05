معصومه ابتکار در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آلودگی هوا در فصل پاییز و زمستان و تدابیر سازمان حفاظت محیط‌زیست در این خصوص گفت: در شهرهای بزرگ بر اساس تدابیری که وزارت نفت برای توزیع بنزین یورو ۴ داشته، همه خودروها استاندارد یورو ۴ را تبعیت می‌کنند و سازمان حفاظت محیط زیست نیز علاوه بر اینکه هر سه ماه یکبار از جایگاه ها، بنزین را دریافت و استاندارد بنزین را اندازه‌گیری و مطابقت می‌دهد، کیفیت هوای کلانشهرها را نیز به طور مستمر و برخط با تجهیزات اندازه گیری، پایش می‌نماید.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: تا به حال در شش ماه اول سال که جداول میزان آلودگی نیز تهیه شده، برای تهران وضعیت هوا بهتر از ۵ سال گذشته بوده است و امیدواریم که در شش ماه دوم سال نیز، با تدابیر ویژه‌ای که دولت یازدهم داشته و اقدامات خوبی که در زمینه از رده خارج کردن خوردوهای فرسوده صورت گرفته، اوضاع بهتر از قبل باشد؛ این در حالی است که تاکنون تعداد قابل توجهی از تاکسی‌ها، از رده خارج شده و برنامه مرتبط با آن نیز در حال اجرا است.

وی ابراز امیدواری کرد که بتوان هوای بهتری را در شش ماهه دوم امسال شاهد بود، اگرچه لازمه‌ آن را مشارکت مردم و همکاری همه دستگاهها دانست.

به گفته ابتکار، خودروسازان هم ملزم به تولید خودرو با استاندارد یورو۴ هستند که در این راستا سازمان حفاظت محیط زیست به صورت مستمر، تمام خطوط تولید خودروهای کشور را بازرسی می‌کند؛ ضمن اینکه در خودروهای وارداتی نیز الزام رعایت استاندارد یورو ۵ وجود دارد و اگر این تطابق چه در خودروهای داخلی و چه در خودروهای خارجی مشاهده نشود، شماره‌گذاری متوقف خواهد شد؛ همانطور که به تازگی شماره‌گذاری برخی مدل‌های خود نیز متوقف شده و به طور مستمر، خطوط تولید خودروهای کشور نیز بازرسی می‌شود.