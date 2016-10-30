هوای آذربایجان غربی برفی می شود/افزایش دمای هوا طی هفته جاری

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بررسی نقشه های هواشناسی حاکی از ورود سامانه فعال مدیترانه ای به استان از روز سه شنبه است افزود: در اثر فعالیت این سامانه شاهد وزش باد شدید (تا ۸۰ کیلومتر در ساعت)، بارش باران و برف در سطح استان خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه شدت بارش برای بعدازظهر سه شنبه و روز چهارشنبه پیش بینی می شود گفت:‌ از روز پنجشنبه با خروج سامانه از استان و ریزش هوای سرد افت محسوس دما بین ۴ تا ۸ درجه در استان رخ خواهد داد.

صابری با اعلام اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته و صبح امروز در ایستگاه هواشناسی برای ارومیه ۲.۴ میلیمتر بارش اندازه گیری شده است عنوان کرد: طی روزهای آتی شاهد افزایش میزان بارندگی خواهیم بود.

رئیس پیش بینی اداره هواشناسی آذربایجان غربی به توصیه های کشاورزی اشاره کرد و افزود: تسریع در کشت گندم دیم، هماهنگی با کارخانجات قند جهت برنامه ریزی برداشت چغندر قند از توصیه های بخش زراعت در استان است.

وی انتقال سریع محصولات برداشت شده به سرد خانه و انبار، آماده سازی زمین برای احداث باغات جدید بر اساس آنالیز خاک، مبارزه با موشهای مضر کشاورزی با استفاده از طعمه مسموم، رد یابی پروانه مینوز گوجه فرنگی در گلخانه ها و ضد عفونی بذور غلات قبل از کشت از دیگر توصیه های کشاورزی برشمرد.

صابری با بیان اینکه با توجه به وزش باد شدید و بارندگی، احتمال قطع جریان برق و وقوع سیلاب در مزارع سرد آبی، اقدامات پیش گیرانه انجام گیرد اظهارداشت: توصیه می شود کشاورزان جهت جمع آوری بقایای گیاهی از سطح باغات و مزارع و انهدام آنها بویژه باغات گردو به کلینیک های گیاه پزشکی مراجعه کنند.