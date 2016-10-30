به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، حمید جلالوندی مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نقش و جایگاه مهم ارزیابی زیست محیطی در تصمیم گیری های سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: به رغم این اهمیت و اولویت هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم و یکی از راهکارهای رفع این فاصله، آموزش کارشناسان حوزه است.

وی ضمن یادآوری این موضوع که چندی پیش ارزیابی ۲۰ عنوان از ۵۱ عنوان پروژه مشمول ارزیابی زیست محیطی جهت تسهیل در روند کار به کارگروه‌های تخصصی استانی تفویض اختیار شده، اظهار کرد: از این رو برگزاری دوره های توانمندسازی و آموزش تخصصی کارشناسان مرتبط با این حوزه از ضرورت بالایی برخوردار است.

جلالوندی ادامه داد: به همین منظور، دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست در روز سه شنبه ۱۱ آبان ماه با مشارکت دفتر آموزش این سازمان اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی به منظور توانمندسازی و ارتقاء سطح دانش کارشناسان این حوزه می کند.

مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: ۴۰ نفر از کارشناسان ادارات کل استانی سازمان حفاظت محیط زیست، ۴۰ نفر از پرسنل ستاد سازمان حفاظت محیط زیست، ۳۵ نفر از مشاوران زیست محیطی و تعدادی از کارشناسان شرکت های مختلف حوزه نفت از جمله حاضران در این دوره هستند.

این مقام مسئول با اشاره به نقش مشاوران زیست محیطی در عرصه محیط زیست به عنوان بازوی کمکی سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار کرد: حضور این افراد در دوره های آموزشی می تواند به شکل گیری همکاری موثرتر و تبادل نظر میان مشاوران زیست محیطی و کارشناسان معاونت انسانی کمک کند.

جلالوندی با اعلام اینکه حضور در این دوره آموزشی همراه با اعطای گواهی نامه معتبر آموزشی است از رایزنی برای برگزاری دوره های بین المللی برای کارشناسان حوزه ارزیابی زیست محیطی کشور خبر داد.

آغاز فرآیند ارزیابی و بررسی مستندات ارائه شده توسط واحدهای صنعتی و خدماتی برای انتخاب صنعت سبز

وی همچنین در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اتمام مهلت زمانی سه ماهه واحدهای صنعتی و خدماتی برای ثبت نام در سامانه انتخاب صنایع سبز سال ۱۳۹۵ سازمان حفاظت محیط زیست، از آغاز فرآیند ارزیابی و بررسی مستندات ارائه شده توسط واحدهای صنعتی و خدماتی توسط ادارات کل استانی از تاریخ ۸ آبان ماه خبر داد.

جلالوندی با بیان اینکه فرآیند ارزیابی تا تاریخ ۲۰ آبان ماه ادامه دارد، اظهار کرد: از آنجایی که فرآیند به صورت الکترونیکی است، ادارات کل پس از اتمام فرآیند ارزیابی در سطح استان ها، نتایج کسب شده را در سامانه سازمانی ثبت خواهند کرد.

مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: فرآیند ارزیابی در ۴ سطح استانی و ستادی ادامه دارد و از این رو نتایج اعلام شده با درصد بسیار بالایی از راستی آزمایی همراه خواهد بود.