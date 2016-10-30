مخالف اشکان دژاگه از باشگاه العربی قطر برکنار شد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه العربی قطر روزهای عجیبی را پشت سر می‌گذارد. این باشگاه که در انتهای فصل گذشته امیدوار بود با کنار گذاشتن «جان فرانکو زولا» سرمربی خود، حذف بازیکنانی مثل جواد نکونام و جذب بازیکنان و سرمربی جدید می‌تواند مدعی عنوان قهرمانی بشود، پنج هفته بعد از شروع لیگ ستارگان تغییراتش را آغاز کرد.

مسئولان العربی در اولین گام، «بیلوسو» سرمربی اروگوئه‌ای را که با هزار امید و آرزو به العربی آورده بودند، امروز و به خاطر نتایج ضعیف در لیگ قطر از سمت خود برکنار کردند.

این در حالی است که اشکان دژاگه دیگر بازیکن ایرانی العربی هم چندان مورد توجه مسئولان این باشگاه قرار نداشت. حتی بیلوسو هم پیش از شروع این فصل از مسابقات لیگ ستارگان اعلام کرده بود نیازی به دژاگه ندارد تا این بازیکن ایرانی بعد از چند هفته بلاتکلیفی، سرانجام قرارداد خود را با باشگاه العربی فسخ کند.

با این حال مخالف دژاگه چندان دوامی نیاورد و به خاطر عملکرد ضعیف بازیکنان جایگزین، العربی حالا در غیاب بازیکن ایرانی خود، دوباره فصل جدیدی از تغییرات را رقم می‌زند.