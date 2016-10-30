به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «هانس گئورگ ماسن» رئیس اطلاعات داخلی آلمان در گفتگو با رادیو دولتی این کشور اظهار داشت: همان قدر که داعش در عراق و سوریه به شکست نزدیک شود ممکن است که هدف بعدی خود را اروپا در نظر گرفته و حملات خود را متوجه کشورهای اروپایی کند.

وی افزود: بر همین اساس نهادهای امنیتی آلمان تمام تلاش خود را برای مقابله با حملات احتمالی داعش در آلمان و حتی کشورهای همسایه بکار خواهد گرفت.

ماسن همچنین گفت: ما ضمن محکوم کردن اقدامات داعش در عراق و سوریه هرگونه تحرک احتمالی آنها در اروپا را نیز محکوم می کنیم.

رئیس اطلاعات داخلی آلمان تصریح کرد: علاقمندان داعش در آلمان دیگر رغبتی برای رفتن به عراق و سوریه به منظور پیوستن به داعش ندارند و این می تواند نویدبخش برای ما باشد.