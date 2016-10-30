۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۳۱

رئیس سازمان اطلاعات آلمان:

آلمان برای مقابله با داعش آماده می‌شود

رئیس سازمان اطلاعات آلمان در گفتگویی از آماده سازی برلین برای مقابله با حملات احتمالی داعش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «هانس گئورگ ماسن» رئیس اطلاعات داخلی آلمان در گفتگو با رادیو دولتی این کشور اظهار داشت: همان قدر که داعش در عراق و سوریه به شکست نزدیک شود ممکن است که هدف بعدی خود را اروپا در نظر گرفته و حملات خود را متوجه کشورهای اروپایی کند. 

وی افزود: بر همین اساس نهادهای امنیتی آلمان تمام تلاش خود را برای مقابله با حملات احتمالی داعش در آلمان و حتی کشورهای همسایه بکار خواهد گرفت.

ماسن همچنین گفت: ما ضمن محکوم کردن اقدامات داعش در عراق و سوریه هرگونه تحرک احتمالی آنها در اروپا را نیز محکوم می کنیم. 

رئیس اطلاعات داخلی آلمان تصریح کرد: علاقمندان داعش در آلمان دیگر رغبتی برای رفتن به عراق  و سوریه به منظور پیوستن به داعش ندارند و این می تواند نویدبخش برای ما باشد.

شقایق لامع زاده

