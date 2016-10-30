آمادگی برای مواجهه با هرگونه تهدید رکن اصلی پدافند غیر عامل است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیم دوم ملک علی اسدی فرد ظهر یکشنبه در سومین همایش پدافند غیرعامل منطقه پدافند هوایی شمالغرب با بیان نیات و مقاصد دشمنان همواره در سدد ایجاد خسارت و تحمیل هزینه به نظام و مردم است افزود: با نهادینه سازی فرهنگ در بین آحاد اجتماع و آگاه سازی صحیح آنان از تهدیدات خود را برای مواجهه با خطرات احتمالی آماده کنیم.

وی از تهدیدات سایبری و خلاء های موجود در فضاهای مجازی تحت عنوان بارزترین خطرات موجود برای عموم مردم و سازمان ها یاد کرد و خواستار توجه جدی به امنیت سایبری شد.

فرمانده منطقه پدافند هوایی شمالغرب کشور در پایان پدافند غیر عامل را مکمل پدافند عامل و زمینه ساز امنیت کشور در حوزه های مختلف برشمرد و تاکید کرد: باید اصول پدافند غیرعامل را با جدیت هرچه تمام رعایت کنیم تا از آسیب های مختلف مصون بمانیم.

گفتنی است در این همایش به سه نفر از برگزیدگان که موفق به ارایه مقاله مورد قبول دبیرخانه شده بودند، گواهینامه ارایه شد.