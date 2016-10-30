کشف ۵ میلیون اسکناس جعلی در شهرستان دلفان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی نجات کرمی در سخنانی از کشف پنج میلیون ریال اسکناس تقلبی و دستگیری سه نفر از عاملان توزیع این اسکناس ها خبر داد.

وی گفت: ماموران کلانتری ۱۱ شهرستان دلفان در پی دریافت خبری، مبنی بر فعالیت افرادی که اقدام به توزیع چک پول های جعلی در سطح شهر می کنند، دستگیری آنها را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی دلفان افزود: با انجام کارهای اطلاعاتی، سه نفر از اعضای این باند شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ کرمی عنوان کرد: در بازرسی از افراد دستگیر شده، ۱۰ فقره چک پول ۵۰۰ هزار ریالی کشف شد.

وی با بیان اینکه شهروندان می توانند این موارد را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهد، گفت: نیروی انتظامی با مجرمان و تبهکارانی که قصد اخلال در امنیت و آرامش شهروندان را دارند به شدت برخورد خواهد کرد.