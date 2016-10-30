مرحله جدید راه اندازی ایستگاه های مطالعه در بندرعباس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از فرهنگ و ارشاد هرمزگان، علیرضا درویش نژاد مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تقدیر و تشکر از مشارکت بخش خصوصی در راه اندازی ایستگاه های مطالعه برای عموم مردم گفت: بیمارستان ها، درمانگاه ها، مطب های خصوصی پر از ازدحام از مکان های مورد هدف برای راه اندازی ایستگاه مطالعه است.

وی افزود: گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی نیاز به همراهی و مشارکت عمومی و به ویژه بخش خصوصی دارد و در این راستا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از کسانی که زمینه و امکانات اولیه را برای ایجاد کتابخانه در فضای عمومی خود از جمله قفسه، میز و صندلی مطالعه و... را فراهم کنند استقبال می کند ونسبت به تامین کتب مورد نیاز و شارژ مستمر آن اقدام خواهد کرد.

در افتتاح ایستگاه مطالعه مطب دکتر صمد معینی بیش از ۲۰۰ جلد کتاب توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان اهداء شد.