ایران اسلامی دنبال رسیدن به اهداف انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر یک‌شنبه در دیدار جمعی از کارکنان وزارت دفاع با اشاره به اینکه احترام به استاد موجب برکت در علم می‌شود، گفت: از خلقت انسان می‌توان به خداشناسی رسید و برنامه انبیا و اولیا نیز انسان سازی بود.

وی علم را اولین اصل در مبارزه انبیا با طاغوت توصیف و بیان داشت: انسان علاوه بر عالم بودن باید عاقل هم باشد و علم به معنای دانستن و عقل به معنای بصیرت است.

استاد برجسته حوزه علمیه قم در ادامه با بیان اینکه معیاری برای سنجش اینکه عقل افراد در چه حدی است وجود ندارد، ابراز کرد: گذشت زمان و فراز و نشیب‌های روزگار می‌تواند مشخص کند افراد تا چه اندازه عقل دارند و عاقل هستند.

وی در ادامه به تجمع برخی افراد در مقبره کوروش اشاره کرد و گفت: امروز با بودن بسیج و سپاه چرا باید عده‌ای بر سر مزار کوروش حاضر شوند و طواف کنند.

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه انقلاب باعث شد مردم از استکبار نجات یابند، عنوان کرد: افرادی که در آن محل تجمع کردند شعارهایی را برای کوروش سر دادند که مناسب نبود.

این مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه این افراد باید بدانند که ایران اسلامی دنبال رسیدن به اهداف انقلاب و پیرو ائمه(ع) و پیامبران است، ابراز کرد: با انقلاب اسلام ناب به کشور آمده است و نباید با کوتاهی شرایطی را برای تجمع این‌گونه افراد فراهم کرد.