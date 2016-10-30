  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۴۴

معاون میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری:

بنای تاریخی«خان اوی» جونقان در چهارمحال وبختیاری مرمت شد

بنای تاریخی«خان اوی» جونقان در چهارمحال وبختیاری مرمت شد

شهرکرد- معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری گفت: بنای تاریخی«خان اوی» جونقان در چهارمحال وبختیاری مرمت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر امور فرهنگی و ارتباطات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری، مصطفی هادی پور ار تعمیر ومرمت طاق سنگی جونقان با اعتباری بالغ بر۱۹۰میلیون ریال خبر داد و اظهار داشت: این عملیات با هدف استحکام بخشی بنا، خوانا سازی پلان واحیاء قسمت دوم اثر از اعتبارات استانی در پاییز۹۵ آغاز شد.

وی با بیان اینکه بنای تاریخ مذکور در۶۵کیلومتری مرکزاستان در جنوب شهر جونقان قراردارد، گفت: این اثردرسال۱۳۸۷به شماره ۲۵۳۷درفهرست آثار ملی با مساحتی حدود یک هزار و ۱۵۶مترمربع به ثبت ملی رسیده است.

هادی پور با اشاره به اینکه قدمت این بنابه استناد پرونده ثبتی اثر و بررسی کاوش های باستانشناسی انجام شده در منطقه به دوره تاریخی ساسانی واتابکی می رسد، افزود: این بنا باویژگی معماری کوهستانی وکاربرد کاروانسرا با سنگ های قواره وبدون ملات در نزدیکی تنگ درکش ورکش که گذرگاهی بسیارصعب العبور است، واقع شده است.

کد مطلب 3810317

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها