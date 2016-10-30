بنای تاریخی«خان اوی» جونقان در چهارمحال وبختیاری مرمت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر امور فرهنگی و ارتباطات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری، مصطفی هادی پور ار تعمیر ومرمت طاق سنگی جونقان با اعتباری بالغ بر۱۹۰میلیون ریال خبر داد و اظهار داشت: این عملیات با هدف استحکام بخشی بنا، خوانا سازی پلان واحیاء قسمت دوم اثر از اعتبارات استانی در پاییز۹۵ آغاز شد.

وی با بیان اینکه بنای تاریخ مذکور در۶۵کیلومتری مرکزاستان در جنوب شهر جونقان قراردارد، گفت: این اثردرسال۱۳۸۷به شماره ۲۵۳۷درفهرست آثار ملی با مساحتی حدود یک هزار و ۱۵۶مترمربع به ثبت ملی رسیده است.

هادی پور با اشاره به اینکه قدمت این بنابه استناد پرونده ثبتی اثر و بررسی کاوش های باستانشناسی انجام شده در منطقه به دوره تاریخی ساسانی واتابکی می رسد، افزود: این بنا باویژگی معماری کوهستانی وکاربرد کاروانسرا با سنگ های قواره وبدون ملات در نزدیکی تنگ درکش ورکش که گذرگاهی بسیارصعب العبور است، واقع شده است.