تهدیدات سایبری بزرگترین چالش سازمان پدافندغیرعامل است

به گزارش خبرنگار مهر، بامدادی ظهر یکشنبه در سومین همایش پدافند غیرعامل منطقه پدافند هوایی شمالغرب پدافند غیرعامل را یک مبحث میان رشته ای خواند و از تمانی صاحبنظران رشته های مربوط خواست تا تجربیات خود را در اختیار این اداره کل بگذارند.
وی از تهدیدات سایبری بعنوان بزرگترین چالش سازمان پدافندغیرعامل یاد کرد و گفت: با همکاری نهادهای امنیتی استان موفق به راه اندازی قرارگاه سایبری با گستره ی عملکردی استانی شده ایم.
نماینده اداره کل پدافندغیرعامل استانداری آذربایجان شرقی در پایان راه اندازی جنگ های روانی و اغنا سازی نادرست افکار عمومی را یکی از محورهای جنگ نرم دشمن عنوان کرد و خواستار توجه جدی به این حوزه شد.
گفتنی است در این همایش به سه نفر از برگزیدگان که موفق به ارایه مقاله مورد قبول دبیرخانه شده بودند، گواهینامه ارایه شد.
نظر شما