به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منوچهر مرادی در سخنانی از توقیف یک دستگاه سواری پراید با ۵۰ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال خلافی درخرم آباد، خبر داد.

وی گفت: ماموران پلیس راهور استان لرستان یک دستگاه سواری پراید را به علت تخلفات حادثه ساز در خرم آباد توقیف کردند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان افزود: در بررسی به عمل آمده مشخص شد، خودروی یاد شده دارای ۱۵۸ فقره تخلف حادثه ساز و ۵۰ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال خلافی است.

سرهنگ مرادی با اشاره به اینکه پراید توقیف شده روانه پارکینگ شد، خاطر نشان کرد: توقیف خودروهای متخلف با بیش از ۱۰ میلیون ریال در دستور کار این پلیس است.