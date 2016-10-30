۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۳۱

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان خبر داد؛

توقیف سواری پراید با ۱۵۸ تخلف حادثه‌ساز در خرم‌آباد

خرم آباد- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان توقیف سواری پراید با ۱۵۸ تخلف حادثه ساز و بیش از ۵۰ میلیون ریال خلافی در خرم آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منوچهر مرادی در سخنانی از توقیف یک دستگاه سواری پراید با ۵۰ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال خلافی درخرم آباد، خبر داد.

وی گفت: ماموران پلیس راهور استان لرستان یک دستگاه سواری پراید را به علت تخلفات حادثه ساز در خرم آباد توقیف کردند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان افزود: در بررسی به عمل آمده مشخص شد، خودروی یاد شده دارای ۱۵۸ فقره تخلف حادثه ساز و ۵۰ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال خلافی است.

سرهنگ مرادی با اشاره به اینکه پراید توقیف شده روانه پارکینگ شد، خاطر نشان کرد: توقیف خودروهای متخلف با بیش از ۱۰ میلیون ریال در دستور کار این پلیس است.

