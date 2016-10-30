آخرین وضعیت قرارداد خرید از ایرباس و بوئینگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، اصغر فخریه کاشان با اشاره به این نکته که شرکتهای داخلی میتوانند در لیست زنجیره تأمین قطعات هواپیماهای ایرباس قرار بگیرند گفت: بعد از مدتها مذاکره و بررسیهای تخصصی امضای قرارداد با ایرباس و بوئینگ به مرحله آخر رسید و بزودی متن توافق شده امضا میشود.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بینالملل و تأمین مالی گفت: بعد از مدتها مذاکره و بررسیهای تخصصی امضای قرارداد با ایرباس و بوئینگ به مرحله آخر رسید و بزودی متن توافق شده امضا میشود. خرید ۱۱۱ فروند هواپیما از ایرباس با اعتبار کمتر از ۱۰ میلیارد دلار و خرید ۱۰۸هواپیما از بوئینگ به مرحله پایانی خود نزدیک شده است.
فخریه کاشان با بیان اینکه مثل هر کشور دیگری ایرباس و بوئینگ باید رفتار مساوی و یکسانی با ما داشته باشند، به ایران گفت: طبیعی است که آنها هم نقطه نظرات و نگرانیهای خودشان را دارند. ما هم چیزی را میخواهیم امضا کنیم که منافع مملکت را در پی داشته باشد، لذا این بخش عمدهای است که باقی مانده است. آخرین پیشبینی این است که تا پایان سال شمسی (مارس ۲۰۱۷)، ما قطعاً تعدادی از این هواپیماها را خواهیم دید وهم ایرباس و هم بوئینگ وارد ایران میشوند.
وی در پاسخ به این سؤال که واگذاری امتیاز ساخت قطعات هواپیما به ایران از سوی بوئینگ و ایرباس داده شده است توضیح داد: چنین عبارتی درست نیست و واگذاری امتیاز صورت نگرفته است. وقتی پیشنویس همکاری در ماه ژانویه در پاریس امضا شد تفاهم کردیم که شرکتهای داخلی که معاونت فناوری و تحقیقات علمی رئیس جمهوری مشخص میکند قطعات (سخت افزار- نرم افزار) برای هواپیماهای ایرباس بسازند. بر این اساس شرکتهای داخلی میتوانند در لیست زنجیره تأمین قطعات هواپیماهای ایرباس قرار گیرند.
وی افزود: طبق پیشنویس، قرار شده نمایندگان ایرباس به ایران بیایند و بررسیهای لازم را انجام دهند. تاکنون آمد و شدهای زیادی صورت گرفته است. لذا کمیته اجرایی شکل گرفته است تا بررسیهای تخصصی صورت گیرد. شرکتهای واجد شرایط ایرانی با تأیید ایرباس میتوانند قطعات و خدمات خود را در سطح جهانی تولید کنند. قرار گرفتن در زنجیره تدارک ایرباس کمک میکند تا تولیدات داخلی هدفمند و با کیفیت باشد. البته قرار است همین روند هم در مورد شرکت بوئینگ اجرایی شود.
پیش از این وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با خبرنگار مهر خبر داده بود که امتیاز ساخت و نگهداری قطعات هواپیما از سوی دو شرکت ایرباس و بوئینگ به ایران داده شده است.
د رهمین ارتباط، سخنگوی وزارت خزانهداری امریکا که امتیازهای جدید فروش هواپیما به ایران را بررسی میکند، به وبگاه فری بیکن گفت: شرایطی برای حصول اطمینان از اینکه این هواپیماها صرفاً کاربرد تجاری دارند، وجود دارد و مانعی برای فروش هواپیما به ایران نمیبینیم. امتیاز اخیر به شرکتهای بوئینگ و ایرباس شامل شرایط سفت و سخت برای کسب اطمینان از این است که هواپیماهای یاد شده صرفاً برای مسافربری تجاری استفاده میشوند و آنها باز فروش نمیشوند یا به نهاد مشخصی انتقال داده نخواهند شد.
