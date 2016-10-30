تخلیه و بارگیری کالا در بندر کیش به مرز ۱.۲ میلیون تن رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، محمد جهانشاهی نسب اظهارداشت: طی هفت ماهه نخست سال جاری، بالغ بر یک میلیون و ۱۶۴ هزار و ۵۲۹ تن انواع کالای نفتی و غیر نفتی در بندر کیش تخلیه و بارگیری شد که از این میزان، ۹۷۰ هزار و ۵۱۲ تن به کالای غیر نفتی و ۱۹۴ هزار و ۱۷ تن کالای نفتی اختصاص دارد.

وی سهم عملیات مربوط به صادرات غیر نفتی در این بندر را رقمی بالغ بر هزار و ۸۰۰ تن و حجم واردات اینگونه کالاها را ۳۳ هزار و ۲۳۲ تن اعلام کرد.

مدیر اداره بندر و دریانوردی کیش همچنین حجم عملیات کابوتاژ کالای غیر نفتی در این بندر را ۹۳۵ هزار و ۴۸۰ تن اعلام کرد.

این مقام مسئول مجموع تردد شناورها به بندر کیش طی هفت ماه گذشته را ۷ هزار و ۳۵۰ فروند عنوان کرد و افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۴۶ هزار و ۱۸۲ دستگاه خودرو توسط شناورهای لندینگ کرافت در مسیرهای دریایی جزیره کیش به چارک و آفتاب جابجا شد که افزایشی ۲۳ درصدی در این زمینه به ثبت رسید.

جهانشاهی نسب از ترابری ۲۸۰ هزار و ۹۱۲ نفر مسافر از طریق این بندر سخن به میان آورد و گفت: در این زمینه نسبت به سال مشابه سال گذشته، رشد ۶ درصدی را شاهد بودیم.

وی اضافه کرد: علاوه بر فعالیت های مسافری، ۲۷۶ هزار و ۹۹۲ نفر گشت دریایی با شناورهای تفریحی در آب های این جزیره مرجانی را تجربه کردند که این بخش از فعالیت های دریایی طی سال جاری ۵۲ درصد افزایش داشته است.