۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۳۶

هندبال زنان باشگاههای آسیا - قزاقستان؛

اولین پیروزی شهرداری سنندج برابر نماینده قطر

تیم شهرداری سنندج با برتری برابر نماینده قطر به اولین پیروزی خود در جام هندبال زنان باشگاههای آسیا دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم شهرداری سنندج در چهارمین دیدار خود در اولین دوره رقابت های جام هندبال زنان باشگاههای آسیا برابر نماینده قطر به میدان رفت. شاگردان شافعیان در این دیدار با نتیجه ۳۱ بر ۲۷ و شکست نماینده قطر اولین پیروزی خود را در این دوره از رقابت ها ثبت کنند.

تیم هندبال زنان شهرداری سنندج پیش از این برابر دو نماینده قزاقستان و یک نماینده ازبکستان بازی را واگذار کرده بودند.

نماینده هندبال بانوان ایران فردا در چارچوب این رقابت ها، قرعه استراحت داشته و سه شنبه ۱۱ آبان ماه در آخرین دیدارش به مصاف دیگر نماینده قزاقستان می شود.

اولین دوره مسابقات هندبال بانوان جام باشگاههای آسیا از ۵ تا ۱۱ آبان ماه در آلماتی قزاقستان برگزار می شود.

