۱۰ میلیون حاشیه نشین در طرح پزشک خانواده لحاظ شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کلانتری ظهر یکشنبه، در آئین آغاز طرح پزشک خانواده در کلان شهر اصفهان اظهار داشت: در طرح پزشک خانواده حاشیه نشین‌ها که دسترسی محدودی به خدمات بهداشت و درمان داشتند، محور قرار گرفتند به طوری که هم اکنون ۳۳۰ مرکز جامع سلامت و ۹۶۰ پایگاه سلامت برای این جمعیت ۱۰ میلیونی مستقر شده و در حال خدمت‌رسانی است.

وی از اختصاص سه هزار و ۶۰۰ پایگاه سلامت و هزار و ۳۰۰ مرکز خدمات جامع سلامت برای جمعیت ۷۰ درصدی شهری خبر داد و گفت: کمتر نقطه‌ای اکنون در کشور هست که به این طرح نپیوسته باشد.

قائم‌مقام معاونت بهداشتی وزارت بهداشت با بیان اینکه افزایش جمعیت شهری با سرعت بسیار بالا، ما را نیازمند ساختمان‌های ارائه خدمت کرد، اذعان داشت: به این منظور رقم بالایی از واحدها را از محل تملک دارایی استان‌ها در حال ساخت هستیم و به تفاهم ۵۰ درصدی با استان‌ها رسیدیم تا در صورت تأمین ۵۰ درصدی استان‌ها، مابقی را وزارت بهداشت تقبل کند.

۱۵۳ پایگاه و مرکز بهداشت در استان اصفهان ساخته می‌شود

وی گفت: ۱۳۸ میلیارد تومان برای فعال کردن ۴۶۹ پایگاه سلامت و ۲۰۸ مرکز خدمات جامع سلامت شهری در استان اصفهان اختصاص یافته است همچنین با اعتباری بالغ بر ۱۱۸ میلیارد تومان ۱۵۳ پایگاه و مرکز بهداشت در استان اصفهان ساخته می شود.

کلانتر گسترش خدمات در نقاط مختلف شهری را از دیگر خدمات دولت دانست و افزود: سامانه یکپارچه سلامت با نام اختصاری «سیب» که پرونده سلامت مردم را به صورت الکترونیکی جمع‌آوری می‌کند، اقدامی است که هیچ دولتی به آن توجه نکرده بود.

وی با اشاره به مزایای این سامانه ادامه داد: تمام ویژگی‌ها و اختصاصات سلامت هر خانوار ایرانی با یک کد شناسایی در این سامانه ذخیره می‌شود که پزشک به همه موارد آن دسترسی دارد.

قائم‌مقام معاونت بهداشتی وزارت بهداشت بیان کرد: اکنون ۵۷ میلیون ایرانی دارای این شناسه الکترونیک هستند و خدمات را به همین طریق دریافت می‌کنند.

کلانتر با انتقاد از طرح ناموفق پزشک خانواده در دولت قبل گفت: البته این طرح آغاز خوبی داشت ولی در اواسط کار به سبب نبود اولویت برای سلامت، از منابع حوزه بهداشت کاسته شد و پزشک و ماما در روستا امکان ماندگاری نداشتند.

وی از حضور ۶ هزار و ۷۰۰ پزشک در روستا خبر داد و تاکید کرد: تنها ۶۰۰ پزشک در کل کشور کمبود داریم، این درحالی است که با وجود ۵ هزار و ۶۰۰ ماما در روستاها در این حوزه کمبودی نداریم.

۲۷ مرکز جامع و پایگاه سلامت در اصفهان افتتاح شد

رئیس مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان نیز در این مراسم گفت: امروز همراه با آغاز طرح پزشک خانواده در شهر اصفهان، از ۹ مرکز جامع سلامت و ۱۸ پایگاه سلامت بهره برداری شد.

آیت سهرابی در آئین مراسم آغاز طرح پزشک خانواده در کلان‌شهر اصفهان اظهار داشت: ۱۸۶ مرکز خدمات جامع و پایگاه سلامت امروز به صورت رسمی در راستای طرح تحول سلامت و حوزه بهداشت در اصفهان آغاز به کار می‌کنند.

وی بیان داشت: افزایش امید به زندگی، کمک به پیشگیری آسیب‌های اجتماعی، مراقبت از بیماری‌های واگیر و غیرواگیر، بهبود کیفیت زندگی، تأمین عدالت در سلامت و کاهش هزینه‌های سلامت از اهداف این طرح است؛ همچنین در این طرح ۹ مرکز جامع سلامت و ۱۸ پایگاه سلامت افتتاح می شود.