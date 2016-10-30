به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، آیت الله سید محمد سعیدی در دیدار اعضای ستاد اقامه نماز استان قم که در سالن محراب حرم مطهر برگزار شد، گفت: یکی از نقاط مثبت در حرکت الهی، اقامه نماز و اهتمام به این امر میباشد. نماز فریضه واجبی است که بر عهده همه انسان هاست، بر خلاف زکات و خمس و حج که شرایط خاصی برای مکلفین دارد.
وی با بیان اینکه این مسئله دلالت بر اهمیت فریضه نماز است، گفت: در معارف دینی، از نماز به عمود دین یاد میشود؛ در گذشته از عمود به عنوان پایه اساسی و ستون خیمه یاد میشده و شارع مقدس نیز دین را فضایی مانند خیمه تشبیه کرده که درون این خیمه مجموعهای از ارزشها، خصلتها و دستورات احکام وجود دارد و عمود یا همان ستون خیمه، نماز است که خیمه بر آن استوار میباشد.
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) افزود: هر خیمهای که عمود آن برداشته شود تمامی جوانب آن از بین خواهد رفت و جان مایه اصلی نماز ولایت حضرت علی(ع) و نهی از فحشا میباشد.
آیت الله سعیدی در ادامه گفت: اگر مدیریت قابل توجهی در اقامه نماز انجام شود - در عین محدودیت امکاناتی که وجود دارد - میتوان کارهای خوبی انجام داد. اعتقاد و باور دینی و امید بخشی مدیریت اقامه نماز و هماهنگی بین مجموعههای برگزار کننده نماز میتواند موفقیتهای بیشتری را در مسیر اقامه این فریضه الهی داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به وجود امور معنوی در پیاده روی اربعین، گفت: زیباییهایی در پیاده روی اربعین وجود دارد که توان و امکان نمایش دادن ندارد و فقط انسان بروز و ظهور آن را مشاهده میکند. اربعین، حرکتی عظیم است که به صورت خالصانه انجام میشود، از این رو هر ساله بر عظمت آن افزوده میشود.
امام جمعه قم افزود: هر حرکتی که برای خدا باشد خداوند نیز برکت میدهد. لذا روح حرکت باید برای رضای خداوند باشد.
وی افزود: اهمیت دادن به روح نماز توسط مسئولان اقامه نماز امری مهم و تأثیرگذار است و در این عرصه، اقامه نماز در اول وقت، توجه به کلمات نماز و دقت و تمرکز در معانی آنها و حضور قلب میتواند تاثیرگذاری بیشتری دارد.
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