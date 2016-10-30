نگاه ها به حوزه هنر شعاری است/برگزاری جشنواره های بدون خروجی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رفیعی بعد از ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی سازمان های مردم نهاد استان با استاندار اظهار کرد: امروز دشمن با استفاده از هنر مبانی اعتقادی و دینی ما را نشانه رفته است اما نگاه ما به این حوزه شعارگونه است.

وی با بیان اینکه تلاش برای خنثی کردن این توطئه ها به جایی نرسیده است چراکه از نیروی هنر غافل هستیم، بیان کرد: در مقابل به جای تقویت زیرساخت های لازم و ایجاد بستر برای اصحاب فرهنگ و هنر خواسته و ناخواسته با سخت گیری و مدیریت نامطلوب انگیزه ها را به افول می کشانیم.

مسئول کانون هنرمندان خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه مدیر توانمند می تواند با درایت و هوشمندی خود انگیزه هنرمندان را افزایش دهد، عنوان داشت: یک متولی فرهنگ باید علاوه بر داشته های مدیریتی معمول شاخصه های ویژه ای در حوزه هنر نیز داشته باشد اما می بینیم بیشتر اوقات از مدیران غیر فرهنگی و هنری استفاده می شود.

رفیعی بر لزوم ایجاد تعامل سازنده بین مدیران و هنرمندان تأکید کرد و گفت: این دو باید یکدیگر را به عنوان مکمل پذیرفته و با هم همکاری داشته باشند.

برگزاری برخی جشنواره های بدون خروجی مناسب در استان

وی با انتقاد از برگزاری برخی جشنواره های بدون خروجی مناسب در استان، بیان داشت: در عین حال که نقش جشنواره ها در سیاست های کلی کشور هدفمند است اما زمانی که به شهرستان ها می رسیم این نقش کمرنگ شده و چیزی جز صرف هزینه و دادن آمار نیست.

مسئول کانون هنرمندان خراسان جنوبی با بیان اینکه در اغلب جشنواره ها گروهی همیشه برنده شده و خوشحال هستند و برخی دیگر نیز ناراضی، عنوان داشت: باید برگزاری جشنواره ها کارشناسانه مدیریت شود و در پایان هر جشنواره مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

رفیعی همچنین از دعوت هنرمندان مرکز نشین به استان انتقاد کرد و افزود: در حالی که ظرفیت های مناسبی در همه زمینه های هنری در استان داریم مناسب نیست مدیران استان از هنرمندان مرکز نشین دعوت کنند که تاکنون تاثیر هنری نیز از حضور آن ها ندیده ایم.

وی با اشاره به نامگذاری برخی میادین، خیابان ها و اماکن به نام مشاهیر و مفاخر استان نیز گفت: باید این کار را نیز با وسواس و دقت بیشتری انجام شود.