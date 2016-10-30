رفع مشکل ازدواج جوانان باعث آرامش اعضای جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمسعود تقوی نژاد ظهر یکشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان کهگیلویه که با موضوع بررسی موانع و مشکلات ازدواج جوانان برگزار شد، گفت: رفع مشکل ازدواج جوانان باعث آرامش جامعه می شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کهگیلویه با تاکید بر اینکه اگر مشکل ازدواج جوانان حل شود بسیاری از مشکلات جامعه حل خواهد شد، ابراز داشت: اگر مسئولان به دنبال حل مشکلات فرهنگی جامعه هستند باید در ازدواج جوانان بیشتر تامل کرده وبرنامه ریزی کنند.

تقوی نژاد با بیان اینکه عواملی از جمله مهریه سنگین، توقع بالای والدین، شغل، چشم و هم چشمی و ... از مهم ترین عوامل کم رنگ شدن ازدواج است، ابراز داشت: اگر در ازدواج فاطمه زهرا(س) و علی(ع) الگو باشند به مشکل برنخواهیم خورد.

وی با اشاره به بالا رفتن سن ازدواج بیان کرد: پرداخت به موقع تسهیلات نقش مهمی در کاهش سن ازدواج دارد.

وی افزود: در هفته ازداوج با هماهنگی های که با دفتر خانه های ثبت ازداوج صورت گرفت هیچ گونه طلاقی در آن هفته در کهگیلویه ثبت نشد.