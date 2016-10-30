فعالیت ۹۵ مأمور آمار در سرشماری/همکاری مطلوب مردم پاکدشت

علی علیمحمدی معاون برنامه ریزی فرمانداری شهرستان پاکدشت در گفت و گو با خبرنگار مهر از ادامه روند ثبت نام حضوری سرشماری نفوس و مسکن در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: سرشماری شهرستان پاکدشت همچون دیگر نقاط ایران اسلامی از سوم تا پایان مهرماه به صورت اینترنتی انجام شد.

وی افزود: ثبت نام سرشماری نفوس و مسکن برای نخستین بار به صورت اینترنتی در کشورانجام شد که در ابتدای امر استقبال مناسبی از سوی مردم صورت نگرفت که با انجام تبلیغات محیطی و استفاده از ظرفیت فضاهای مجازی، مردم شهرستان پاکدشت با این شیوه ثبت نام، هرچه بیشتر آشنا شدند و همانگونه که در گزارش های مرکز آمار استان تهران نیز درج شد، آمار ثبت نام شدگان اینترنتی استان تهران از سایر استان های کشور پایین تر بود و استان های سمنان و بوشهر، بیشترین آمار ثبت نام را به خود اختصاص دادند.

معاون فرماندار شهرستان پاکدشت با اشاره به افزایش میزان مشارکت مردم این شهرستان در سرشماری عمومی نفوس و مسکن اضافه کرد: شهرستان پاکدشت نسبت به جمعیتی که در خود جای داده آمار کمی از ثبت نام را به خود اختصاص داد که با تلاش و کوشش همه همکاران و تبلیغات محیطی مناسب و اتخاذ شیوه های متنوع و بدیع از جمله استقرار چادرهای هلال احمر در نقاط شلوغ شهر، مردم برای ثبت نام اینترنتی تشویق شدند و حتی در ایام عاشورا و تاسوعای حسینی نیز ثبت نام صورت پذیرفت تا اینکه توانستیم در امر ثبت نام اینترنتی از جایگاه گذشته خود فاصله بگیریم.

علیمحمدی در ادامه با بیان اینکه ۴۰ درصد خانوارهای پاکدشتی ثبت نام اینترنتی در طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن را انجام دادند، افزود: آماری که در تاریخ اول آبان ماه توسط مرکز آماراعلام شد، حاکی از آن بود که ۴۰ درصد خانوارهای پاکدشتی ثبت نام اینترنتی خود را انجام داده اند و در این امر مشارکت کردند.

وی متذکر شد: با ثبت این آمار مشخص شد که پاکدشت از شهرستان هایی چون رباط کریم، پیشوا و ورامین پیشی گرفته و به طور نسبی در جایگاه مناسبی قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: از تاریخ ۲۸ مهرماه سال جاری نیز مأموران سرشماری با گذراندن کلاس های آموزشی که روزهای گذشته برگزار شده بود، شروع به کار کرده و ثبت نام به صورت میدانی آغاز شد.

معاون برنامه ریزی فرمانداری پاکدشت گفت: ۹۵ مأمور در این مرحله کار سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهرستان پاکدشت را انجام می دهند و هر مأمور در پایان روز، منطقه از قبل تعیین شده خود را ثبت و آمارخود را به ستاد ارائه می کند.

وی ادامه داد:نقشه ها از طریق مرکز آمار در اختیار ستاد قرار گرفته که توسط این نقشه ها، مسیر مأموران مشخص می شود و همه مأموران به طور مساوی، جمعیتی برای ثبت در اختیارشان قرار داده خواهد شد.

علیمحمدی یادآور شد: کار سرشماری از اهمیت ویژه ای برای رشد شهرستان و کشور برخوردار است و در تلاش هستیم تا آمار واقعی برای ارتقا و اعتلای شهرستان ثبت شود.

علیمحمدی هدف از اجرایی شدن طرح سرشماری در کشور را بسیار مهم ارزیابی کرد و در ادامه افزود: هدف از ثبت و درج جمعیت هر منطقه، به منظور اختصاص اعتبارات لازم و مورد نیاز آن منطقه بوده و این سرشماری از جهات مختلف مهم و برای رشد شهرستان بسیار حیاتی است.

وی تأکید کرد: دانستن میزان افراد با سواد و بیسواد، میزان جوانان جویای کار و میزان خانوارهایی که در مسکن های استیجاری زندگی می کنند برای حل سریعتر مشکل از سوی برنامه ریزان کشوری و شهرستانی بسیار مهم است.

معاون فرماندار پاکدشت افزود: برای رشد وپیشرفت شهرستان و کشور باید برنامه ریزی های دقیق انجام بپذیرد که این مهم مستلزم ثبت صحیح اطلاعات خانواده ها در این سرشماری است.

وی ادامه داد: از مردم شهرستان پاکدشت درخواست دارم تا برای انجام دقیق و سریع ثبت سرشماری با مأمورانی که جلیقه هایی با آرم مرکز آمار بر تن و دارای کارت شناسایی هستند، همکاری کنند.