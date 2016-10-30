حضور تماشاگران والیبال باعث جذابیت بازی ها می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یوبومیر تراویسا ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در آستانه بازی تیمش مقابل تیم کاله بدون حضور هواداران اظهار داشت: تمام مسابقات برای ما مهم هستند و نزدیک شدن به شرایط مسابقه برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی افزود: بازی قبلی کاله را مشاهده کرده ام و با اینکه تیم جوانی هستند و نقطه ضعف هایی نیز دارند اما والیبال بسیار خوبی از خود به نمایش می گذارند.

تراویسا گفت: ما به شور و حال تماشاگران نیاز داریم و این به تیم ما کمک می کند در واقع حضور تماشاگران در والیبال باعث جذابیت بیشتر این ورزش است.

سرمربی تیم والیبال شهرداری ارومیه ادامه داد: بازی مقابل سرمایه بدون هیچ بازی دوستانه ای اولین بازی بود که تیم با ترکیب اصلی به میدان رفت و همین موضوع باعث عدم هماهنگی تیم بود در اصل ما به ست های بیشتری برای هماهنگی نیاز داریم.

وی اضافه کرد: مشکلی که در دو بازی قبل وجود داشت این بود که به علت اعتراض به داور و بازیکنان تیم مقابل چند امتیاز را از دست دادیم و این موضوع از عدم هماهنگی ما نتیجه می شود.

سومین هفته لیگ برتر والیبال با انجام ۶ دیدار در شهرهای مختلف پیگیری خواهد شد که در مهم‌ترین دیدار این هفته تیم والیبال کاله مازندران مهمان تیم والیبال شهرداری ارومیه است.

تیم والیبال شهرداری ارومیه که در بازی اول به مصاف تیم پیکان تهران رفت با نتیجه سه بر یک این دیدار را واگذار را کرد و در دومین دیدار نیز میزبان تیم پر ستاره بانک سرمایه بود که با نتیجه مشابه سه بر یک با حضور ۶ هزار هوادارش بازی را واگذار کرد.

فدراسیون والیبال در نامه ای با اشاره به فحاشی هواداران ارومیه در بازی مقابل بانک سرمایه اعلام کرد دیدار سوم این تیم را بدون تماشگر برگزار می شود.

در این راستا احد یوسفی مدیرعامل باشگاه در نامه ای به فدراسیون والیبال در خصوص محرومیت تماشاگران این باشگاه در مسابقه شهرداری ارومیه و کاله از ریاست این فدراسیون در خواست بخشش این محرومیت را کرد.

در متن نامه آمده است: با عنایت به وجود علاقمندان و تماشاگران بی شمار رشته پرطرفدار والیبال در شهر ارومیه به عنوان شهر عاشقان والیبال توسط فدراسیون جهانی نامگذاری شده است با عنایت به حوادث رخ داده در مسابقه شهرداری ارومیه و بانک سرمایه عده ای اندک از تماشاگرنماها اقدام به ایجاد بی نظمی در این مسابقه کرد.

در ادامه نامه آورده شده است، به علت برخی ناداوری ها موجبات متشنج شدن جو مسابقه شدد، لذا از حضرتعالی خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به برگزاری مسابقه شهرداری و کاله مازندران با حضور تماشاگران اقدامات لازم را مبذول فرمایید.

این نامه که دیروز به فدراسیون والیبال ارسال شد مورد موافقت واقع نشد و تلاش مدیرعامل باشگاه برای حضور تماشاگران نتیجه نداد.

این بازی در حالی بدون حضور تماشاگر ارومیه برگزار می شود که خوآن سیچلو مربی تیم ملی والیبال و امیر خوش خبر سرپرست این تیم بنا به اعلام فدراسیون والیبال مهمان ویژه بازی ارومیه و کاله خواهند بود.

بهروز عطایی سرمربی تیم والیبال کاله مازندران در آستانه بازی تیمش مقابل ارومیه اعلام کرده است، حضور تماشاگران یکی از زیبایی های والیبال است و امیدوارم از این زیبایی محروم نباشیم و این دیدار بدون تماشاگر برگزار نشود.

با وجود تلاش های مکرر بازی تیم والیبال شهرداری ارومیه و کاله بدون حضور تماشاگر برگزار می شود باید منتظر ماند و دید نتیجه این بازی چه خواهد بود.